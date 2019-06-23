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İstanbul'a oy kullanmaya gidiyordu! Hayatını kaybetti

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

Samsun'da İstanbul'daki seçimlere oy kullanmak için giden bir kişi, yolcu otobüsünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İstanbul'a oy kullanmaya gidiyordu! Hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde dün akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden Mehmet Karakoç (68) gezmek için Samsun'un Bafra ilçesine geldi.

KOLTUKTAN DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için oy kullanmak üzere İstanbul'a gitmek için yolcu otobüsüne binen Mehmet Karakoç, otobüsteki koltuğuna oturduktan bir süre sonra otobüs hareket ettiği sırada koltuktan düştü.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Mehmet Karakoç Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Karakoç'un hastaneye gelmeden öldüğü ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

samsun

(İHA)

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