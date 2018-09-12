İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya'nın batısı ile yarın sabah saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26