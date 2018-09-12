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İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

12 Eylül 2018 Çarşamba İstanbul hava durumuna ilişkin son güncel haber Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji’den yapılan hava durumu değerlendirmesine göre, İstanbul’da beklenen sağanak yağış tüm gün boyunca aralıklarla devam edecek. Meteoroloji hava durumu raporu ve güncel bilgiler haberimizde...

İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji 12 Eylül Çarşamba hava durumu raporu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya'nın batısı ile yarın sabah saatlerinden itibaren Kırşehir, Yozgat, Amasya ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batısı kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 24

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 34

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Meteoroloji istanbul Ankara hava durumu izmir

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