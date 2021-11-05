İstanbul'a sis şoku! Hangi bölgeler sis altında?

İstanbul Boğazı'nda oluşan sis trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edildi. Konuya ilişkin Şehir Hatları tarafından açıklama yapıldı.İDO'dan yapılan açıklamada Harem Sirkeci hattının sis sebebiyle geçici süre ile durdurulduğu belirtildi. İşte detaylar...

HANGİ BÖLGELER SİS ALTINDA?

Hava sıcaklığının hızla değişimi nedeniyle meydana gelen sis İstanbul'da günlük hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 50 metreye düşünce sis sebebiyle şehir hatları seferleri ve motor seferleri iptal edildi. İstanbul, Bakırköy Sahil yolunda araç trafiği durma noktasına geldi. Görüş mesafesinin ise yer yer 50 metreye kadar düştüğü belirtildi. Trafiğin olmadığı yerlerde sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerledi.

Meteoroloji'nin 'Sarı Kod' ile yaptığı uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada İstanbul Boğazı'nda oluşan yoğun sis sebebiyle seferlerin yapılmayacağı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 18.20'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sis ve pus hadisesi, 6 Kasım günü Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Kırklareli ve Yalova'da görülecek.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Sarı kodlu uyarının anlamı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu anlatmaktır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı değildir ancak meteorolojik koşullardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılmalıdır.



