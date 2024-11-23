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  4. İstanbul'a uçaklar inemiyor! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim: Çatılar koptu, ağaçlar devrildi... Deniz ve hava trafiği felç

İstanbul'a uçaklar inemiyor! Bütün şehir lodos ve yağışa teslim: Çatılar koptu, ağaçlar devrildi... Deniz ve hava trafiği felç

23.11.2024 11:42
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
23.11.2024 11:42
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Sağanak yağış ve fırtına İstanbul'u esir aldı. Kuvvetli lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatılarından parçalar uçtu, ulaşımda da zorluklar yaşandı. Bazı araçlar ise göle dönen yollarda mahsur kaldı. Teleferik hatlarında ve deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Hava trafiği ise adeta felç oldu. İstanbul'a inemeyen uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Meteoroloji'nin günlerdir uyardığı şiddetli fırtına ve yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Kuvvetli lodos ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da ciddi aksamalar yaşandı. Sahil boyunca dev dalgalar oluşurken, kentin dört bir yanından gelen görüntüler endişe yarattı.

KIZ KULESİ'NİN GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Hava Forum hesabından "Anlık İstanbul" notuyla paylaşılan Üsküdar'daki Kız Kulesi'nin görüntüsü ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu’nda yola devrilen bir ağaç sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

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Ortaköy’de bir ağacın park halindeki aracın üzerine devrilmesi sonucu araçta hafif hasar oluştu. İtfaiye ekipleri ağacı keserek müdahalede bulundu.

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Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmanın çatısından kopan çatı parçaları, bitişikteki binanın çatısına düştü. İtfaiye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

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Bahçelievler’de otobüs ve metrobüs duraklarında yolcular olumsuz hava koşulları nedeniyle zor anlar yaşadı.

D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksamalar görülürken, vatandaşlar yağıştan korunmak için bina altlarına ve dükkan tentelerine sığındı.

Seyrantepe’de bir araç su birikintisinde mahsur kaldı.

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Cevizlibağ’da işe gitmek isteyenler yağış nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu.

Şehir Hatları’nın Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Adalar ve Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamazken, Bebek-Üsküdar ve Anadolu Hisarı hatlarında bazı seferler güzergah değişikliğiyle sürdürülüyor.

Meteoroloji’nin günler öncesinden yaptığı uyarılar sonrası başlayan lodos ve sağanak yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

GÖKYÜZÜ TRAFİĞİ DURDU! UÇAKLAR İSTANBUL'A İNEMEDİ

Öte yandan gökyüzü trafiği de felç oldu. İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen bazı uçaklar başka meydanlara yönlendiriliyor.

İstanbul Havalimanı’na inemeyen THY’nin Lagos ve Muscat uçakları İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na, Akra uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Yönlendirme işlemleri devam ediyor.

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Pegasus uçağı İstanbul üzerinden kalkış yaptığı İzmir’e geri döndü

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na inemeyen başka meydanlara iniş yapan uçakların bazıları şöyle:

Pegasus PC2183 İzmir uçağı İstanbul üzerinden İzmir’e geri döndü. Pegasus PC2101 Antalya, PC2811 Trabzon, Azerbaycan Airlines Bakü, AJet VF154 Ercan uçakları Ankara’ya indi. AJet VF192 Cidde uçağı İstanbul Havaliman’na indi. Bazı seferler de iptal edildi.

RADARA YANSIDI

İstanbul Havalimanı’nı fırtına olumsuz etkilerken, iniş yapamayan THY’nin Muscat İstanbul uçağının havada tur atarak İzmir’e gitmesi radara böyle yansıdı.

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hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul uçak ulaşım
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