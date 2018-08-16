İstanbul'a yakın hafta sonu gidilebilecek yerler

Birkaç günlüğüne de olsa tatil yapmak isteyenler için İstanbul'a yakın yerlerden seçtiğimiz bu tatil yerlerinde dinlenebilir, tarihi yerleri gezebilir, büyüleyici fotoğraflar çekebilir ya da sevdikleriniz için hediyeler alabilirsiniz. (ntv)

İstanbul'a yakın gezilecek yerler

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2 / 55 1- ABANT GÖLÜ Eğer tatilinizi yeşillikler içinde geçirmek istiyorsanız Bolu Abant bunun için biçilmiş kaftan. İstanbul’a 300 km mesafede olan Abant, İstanbul’un gürültüsünden uzakta doğayla başbaşa tatil geçirebileceğiniz bir yer. Fotoğraf: Murat Şahin

3 / 55 İklimin her beş kilometrede değişim gösterdiği bu cennet mekanda göl etrafında fayton turu yapabilir, bisikletle gezintiye çıkabilir ya da köylerden kiralayacağınız atlarla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

4 / 55 Keyifli geçen bir günün ardından yemek molası verdiğinizde ise tercihinizi alabalık restoranlarından yana kullanabilirsiniz. Bolu Abant’a ulaşım da oldukça kolay. Fotoğraf: Murat Şahin

5 / 55 Abant’a kendi arabanızla gidiyorsanız, Bolu-Ankara arası 191 km, Bolu-İstanbul arası mesafe 242 km. Bolu’dan Abant’a minibüs seferleri de mevcut. Fotoğraf: Murat Şahin

6 / 55 2- ADALAR İstanbul’un trafiğinden ve yoğun iş temposundan kaçmak istediğimizde ilk aklımıza gelen yerlerdir Adalar. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar, her gün yüzlerce misafiri ağırlıyor.

7 / 55 Yabancı turistlerin de uğrak mekanlarından biri olan Adalar da tarihi gezintilerin yanı sıra müzelere gidebilir, faytonlarla adayı gezebilir ya da piknik yapabilirsiniz.

8 / 55 Ada’da yemek molası verdiğiniz zaman size kapılarını açan küçük ve sıcak birbirinden farklı birçok restoranla karşılaşacaksınız. Ada kültürünün yansımış olduğu bu restoranlarda yediğiniz yemeğin ardından ana cadde boyunca uzanan Maraş usulü dondurmacılara da mutlaka uğramalısınız. Adalara giden Bostancı-Kabataş vapurlarıyla yolculuk yapabileceğiniz gibi her adaya ayrı ayrı giden klasik Ada vapurlarından da yararlanabilirsiniz.

9 / 55 3- AĞVA Ağva yemyeşil ormanıyla, masmavi deniziyle iki nehir arasında kalmış, Şile’ye bağlı yazlık bir köy. 25 km uzunluğundaki sahilde yürüyüş yapabilirsiniz. Şile'de doğa sporlarıyla vakit geçirebilir, balık tutabilir ya da akarsu gezintileriyle dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Bunların yanı sıra Ağva’ya yakın yerleri keşfetmek isterseniz Kilimli köyü tam size göre. Burada güzel fotoğraflar çekebileceğiniz mağara ve kayalıklar sizi bekliyor. Fotoğraf: Murat Şahin

10 / 55 Taze ve leziz balıklarıyla ünlü Ağva, balık konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Nehrin üzerinde yer alan restoranlarda yemeğinizi yerken nehrin eşsiz güzelliğinin de tadını çıkarabilirsiniz. İstanbul’a 97 km uzaklıkta olan Ağva’ya gitmek için Ümraniye- Şile yolunu takip ederek, büyük bir bölümü otobandan oluşan karayolu ile 1 saat içinde yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

11 / 55 4- ŞİLE Ağva'ya giderken yolunuzun üstünde olan Şile'ye mutlaka uğramalısınız. Şile Deniz Feneri görülmesi gereken yerlerden. Deniz Feneri'nin arka tarafında küçük bir bahçe içinde restoran bulunmakta. Burada bir yemek molası verebilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

12 / 55 Fotoğraf: Murat Şahin

13 / 55 5- AVŞA ADASI Marmara Denizi’nin güneybatısında kalan bu şirin ada ailenizle vakit geçirmek için biçilmiş kaftan. Avşa tertemiz kumsalı, denizi ve sakinliğiyle sizi cezbedecektir. Avşa Adası’nda bisiklet turlarına katılabilir ve böylelikle Rum, Bizans etkilerinin hakim olduğu yerleri görebilirsiniz. Adanın meşhur şaraplarını tadabileceğiniz birçok yer bulabilirsiniz.

14 / 55 Avşa adasının çarşılarını gezebilir, sevdiklerinize hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Her kesime hitap etmeyi başaran ada geceleri ise eğlenceli mekanlarla kapılarını sizlere açıyor.

15 / 55 Sahil boyunca sıralanan restoranlar gün boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Yemek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip olan Avşa’da yemeğinizi canlı müzik eşliğinde yemenin tadını çıkarın. İstanbul-Bostancı ve Yenikapı’dan deniz otobüsleri ile seyahat edebileceğiniz bu adada dolu dolu bir tatil sizleri bekliyor.

16 / 55 6- BOZCAADA Tarih kokan sokaklarıyla özdeşleşmiş küçük bir balıkçı kasabası olan Bozcaada insanlarıyla, havasıyla, manzarasıyla bambaşka bir yer. Merkezde yer alan Bozcaada Kalesi gezilmeye değer. Kim tarafından yapıldığı bilinmeyen bu kalenin üst surlarına çıkarak Bozcaada’ya yukarıdan bakma şansı yakalayabilirsiniz.

17 / 55 Bozcaada’da görmeniz gereken diğer yerlerden biri ise adanın en yükseğinde kalan Göztepe’dir. Göztepe gezisinin ardından mutlaka rüzgar değirmenlerini görmelisiniz. Rüzgar değirmenlerinin olduğu yerde güneşin batışını izlemek keyifli olacaktır.

18 / 55 Bozcaada sokaklarında vereceğiniz yemek molasına hiç pişman olmayacaksınız. Her türlü meze ve ev yemeklerinin olduğu Bozcaada’da yemek yemek ayrı bir keyif olacak. Bozcaada’ya ulaşımda çok kolay, Yenikapı-Bandırma hattı ile yaklaşık 2 saatte Bozcaada’ya ulaşabilirsiniz.

19 / 55 7- CUMALIKIZIK KÖYÜ / BURSA Cumalıkızık Köyü, Uludağ eteklerinde yer alan 7 Kızık köyünden sadece birisi. Eskiye sadık kalınarak restore edilmiş evler taş, kerpiç ve ahşap yapımı. Bu köyde Cumalıkızık Hamamı, Zekiye Hatun Çeşmesi görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Fotoğraf: Murat Şahin

20 / 55 Cumalıkızık'da yemek yenecek yerlerde oldukça bol. Burada köy kahvaltısıyla başlayan günü Cumalıkızık Köyü’ne has gözleme ve mantı ile sonlandırabilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

21 / 55 Böğürtlen, kızılcık ve mevsimine has reçeller ise eve dönerken almanız gerekenler arasında olmalı. Bursa merkeze 20 km uzaklıkta olan köy, İstanbul’a 250 km uzaklıkta. Fotoğraf: Murat Şahin

22 / 55 8- ÇINARCIK İstanbul’a 2 saat mesafede yer alan bu ufak tatil yeri dinlenmeniz için çok uygun. Bir tarafında gazinoların bulunduğu Çınarcık’ın diğer tarafında ise cafeler yer almakta. Merkezinde yakamozu seyredip huzur bulabileceğiniz gibi Çınarcık’ın meşhur eğlence yerlerinde keyifli saatlerde geçirebilirsiniz. Çınarcık’a yakın yerlerde bulunan termal kaplıcalara gitmeyi de unutmayın.

23 / 55 Çınarcık’ta yiyebileceğiniz aperatif yemeklerin yanı sıra iskelede yer alan restoranlarda kalamar ya da tekir balığını tadabilirsiniz. Yediğiniz yemeğin üzerine Çınarcık’ın meşhur ‘Çınarcık Dondurması’nı tatmadan eve dönmeyin.

24 / 55 Çınarcık’a körfezi dolaşarak kendi arabanızla gidebileceğiniz gibi Yalova’dan Çınarcık’a devam eden minübüslerle de yolculuk yapabilirsiniz.

25 / 55 9- EDİRNE İsmini M.S 124’te Batı Trakya’yı gezen Roma İmparatoru Hadrian’dan alan Edirne, İstanbul’a sadece 288 km uzaklıkta. Bir zamanlar Osmanlı’ya başkentlik yapmış olan Edirne’nin sokaklarında tarihi bir gezi sizleri bekliyor. Fotoğraf: Murat Şahin

26 / 55 Edirne’de gezilecek yerlerin başında dünyanın en önemli yapıtlarından biri olan, 2. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı Selimiye Camii geliyor. Meriç Nehri kıyısında yapacağınız yürüyüşün ardından Ali Paşa Çarşısı’nda dolaşabilir ve sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

27 / 55 Edirne’nin tarih kokan sokaklarında gezmeye ara verdiğiniz zaman dinlenmek için uğradığınız restoranlarda ciğer tava yemenizi tavsiye ederiz. Ciğer tavaya alternatif olarak önerebileceğimiz bir diğer Edirne’ye özel yemekte köfte olacaktır. Fotoğraf: Murat Şahin

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29 / 55 10- İĞNEADA / KIRKLARELİ Bulgaristan sınırına 12 km uzaklıkta olan Kırklareli’ne bağlı İğneada, doğanın içinde huzurlu bir tatil geçirmek için uygun bir yer. İğneada’da bulunan Erikli, Mert, Hamam, Saka gölleri çevresinde gezilere katılabilir ve yeni yerler keşfedebilirsiniz.

30 / 55 Mis gibi çam kokuları arasında yürüyüşlere katılabilir, bol oksijen alarak iş yorgunluğunuzu atabileceğiniz ortamlar bulabilirsiniz. 6. yüzyılda yapılmış olan Kale ve Aya Nikola Manastırlarının bulunduğu İğneada’da tarihi gezilerle de vakit geçirebilir bilgi edinebilirsiniz.

31 / 55 İğneada’da yemek yemek için verdiğiniz molada nefis balık çeşitleri sizleri bekliyor. İğneada’ya İstanbul’dan direk otobüs seferleriyle yolculuk edebileceğiniz gibi Kırklareli’den kalkan otobüslerlede ulaşabilirsiniz.

32 / 55 11- İZNİK Türkiye’nin 5. büyük doğal gölü olan İznik Gölü aynı zamanda önemli kuş alanlarından da biri. İznik’te gezebileceğiniz Ayasofya Müzesi 4. yüzyılda inşa edilmiş bir tarihi eser. Ayasofya Müzesi’nin yanı sıra Koimesis Kilisesi ve İznik Müzesi de gezebileceğiniz yerler arasında. Fotoğraf: Murat Şahin

33 / 55 Florası, mimarisi, el sanatları, türbeleri ve tarihi eserleriyle büyüleyici güzelliklere sahip olan İznik tatilinizi dolu dolu geçirmek için iyi bir seçim olacak. Fotoğraf: Murat Şahin

34 / 55 İznik’te yemek yemek için birçok seçenek sizi bekliyor. Tatiliniz için İznik’i seçiyorsanız ıstakoz, güveç ve göl balıkları tercih etmeniz gereken yemekler arasında. Bu güzel tatil yerine özel aracınızla gitmek istiyorsanız, TEM’den giderek Kocaeli’nden İznik’e ulaşmanız mümkün. Fotoğraf: Murat Şahin

35 / 55 12- KEFKEN - KERPE / KOCAELİ Popülerliği gün geçtikçe artan Kerpe, ormanın içinde yer alması ve doğal oluşumlarıyla dikkat çeken bir yer. İstanbul’a en yakın tatil yerlerinden biri olan Kerpe ve Kefken, kayalıklarıyla fotoğraf meraklılarını cezbediyor. Fotoğraf: Murat Şahin

36 / 55 Buraya gelmişken kayalıklarda mutlaka gün batımını izlemelisiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

37 / 55 Balıkçılığın yoğun olduğu Kerpe’de yemek konusunda en iyi seçenek balık yemek olacakken, balık sevmeyenler için restoranlarda çeşitli et yemekleri de mevcut. Fotoğraf: Murat Şahin

38 / 55 Kefken ve Kerpe’ye İstanbul’dan özel araçlarınızla gidecekseniz otoyolu tercih ederek İzmit tünelinden sonra ulaşabilirsiniz. Otobüsle gitmek isteyenler Kandıra otobüsleriyle ulaşabilirler. Fotoğraf: Murat Şahin

39 / 55 13- KIYIKÖY İstanbul’a iki saat uzaklıkta olan Kıyıköy görülmesi gereken yerlerden biri. Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı bu eko turizm bölgesinde tarih, doğal güzellik, deniz, kum ve bozulmamış köy dokusu içinde sakin bir tatil geçirebilir, İstanbul’un yorgunluğunu üstünüzden atabilirsiniz.

40 / 55 Doğadaki zenginliği en iyi şekilde kullanan Kıyıköy; sportif balıkçılık, kamp, doğa sporları ve fotoğrafçılıkla ilgilenenler için oldukça uygun bir ortam sunuyor.

41 / 55 Karadeniz’in zengin mutfağından çeşitli yemekler tadabileceğiniz Kıyıköy’de salaş mekanlar göze çarpıyor. Buralarda Kıyıköy’le özdeşleşmiş kalkan, lüfer ve çinekop balıklarından birini mutlaka tatmalısınız. İstanbul’dan Kıyıköy’e ulaşmak için Esenler Otogarı’ndan kalkan otobüsleri kullanabilirsiniz.

42 / 55 14- POLONEZKÖY Sıkıcı ve bunaltıcı İstanbul günlerinden sonra tatilinizi geçirmek için Polonezköy’ü seçebilir ve burada keyifli günler geçirebilirsiniz. Şehrin gürültüsünden uzakta yabani kuş türlerinin olduğu Polonezköy’de BMX parkurunda bisiklet sevenler eğlenceli vakit geçirebilir. Fotoğraf: Murat Şahin

43 / 55 Polonezköy’ün tarihçesinin ve eski fotoğraflarının bulunduğu Zofia Teyze’nin Anı Evi’ni gezebilir, tarihi köy kilisesini görebilir ve köy merkezinde bulunan kültür evini ziyaret edebilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

44 / 55 Geziye mola verdiğiniz esnada ise farklı alternatifler sunan restoranlarda yemek yiyebilir ya da dilerseniz bahçelerde mangal keyfi yapabilirsiniz. Polonezköy’e TEM üzerinden, Beykoz yolu üzerinden ya da üçüncü bir seçenek olarak Kavacık yolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

45 / 55 15- SAFRANBOLU Tatilinizi geçirebileceğiniz eşsiz bir yer olan Safranbolu’nun görülmeyi bekleyen birçok yeri var. Safranbolu’da alışveriş için akla gelen ilk yer Arasta’dır. Burada her bütçeye uygun hediyelik eşyalar mevcut. Fotoğraf: Murat Şahin

46 / 55 Gezmeye doyamayacağınız Batı Karadeniz’in bu güzel kasabasında dilerseniz akülü araba kiralayarak çeşmeleri, binaları ve Safranbolu’nun dar sokaklarını gezebilirsiniz. Yörük köyünde de kısa bir keşfe çıkabilirsiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

47 / 55 Gezmeye kısa bir mola verdiğiniz sırada ise yemeniz için hafif yemekler yapan birçok yer bulabilirsiniz. Eğer tatilinizi geçirmek için Safranbolu’yu seçtiyseniz kuyu kebabı yemeden dönmeyin. Fotoğraf: Murat Şahin

48 / 55 Fotoğraf: Murat Şahin

49 / 55 16- SAPANCA İzmit ve Sakarya illeri arasında kalan Sapanca Gölü 16 km uzunluğunda. Etrafında 76 köy olan Sapanca outdoor sporlara meraklılar için oldukça uygun bir yer. Çarşıda gezebileceğiniz 1554 yapımı Rüstem Paşa Camii’nin yanı sıra yüz küsur yıllık Limonlu Kahvesi’ni çok seveceksiniz. Fotoğraf: Murat Şahin

50 / 55 Fotoğraf çekmek isteyenler için uygun yerlerin olduğu Sapanca’da 500 yıllık bir değirmende bulunuyor. Fotoğraf: Murat Şahin

51 / 55 Sapanca’da yemek yemek için tercihinizi balıktan yana kullanmalısınız. Birkaç tane alabalık çiftliği olan Sapanca gölünün kiremitte balıkları da meşhur. Fotoğraf: Murat Şahin

52 / 55 Fotoğraf: Murat Şahin

53 / 55 17- SİLİVRİ Bu tatilde İstanbul’dan uzaklaşmak istemiyorsanız Silivri tam size göre. Liman içinden kiralayabileceğiniz teknelerle Silivri’de sahil boyunca gezebileceğiniz gibi tarihe tanıklık etmiş Piri Mehmet Paşa Camii’ni, Mimar Sinan Köprüsü’nü ve heykelini de görme imkanı bulabilirsiniz.

54 / 55 Deniz sporları yapabileceğiniz gibi alışveriş ya da köyler arasında düzenlenen turlarla da vakit geçirebileceksiniz.