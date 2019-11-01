İstanbul'a yeni baraj! Şile- Ağva tarafına yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca İstanbul'a, DSİ tarafından yapılacak Sungurlu Barajı için hazırlanan ÇED raporu açıklandı. Raporla ilgili İnceleme Değerlendirme Komisyon Toplantısı'nın 21 Kasım'da yapılacağı da duyuruldu. ÇED raporunda, 'Sungurlu Barajı Projesi'nin, Türkiye'nin en önemli şehri konumundaki İstanbul'un giderek büyüyen içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen Yeşilçay Sistemi 2'nci Merhalesi kapsamında olduğu belirtildi. Raporda, 'Yeşilçay Sistemi GAP'tan (Güneydoğu Anadolu Projesi) sonraki kendi kategorisinde ikinci büyük proje olan Büyük İstanbul İçme Suyu Projesi'dir' denildi.

HACMİ 2 MİLYONDAN METREKÜPTEN FAZKA



Raporda, İstanbul'un su sıkıntısını bertaraf etmek için isale hatları mevcut 'Yeşilçay Sistemi'ne entegrasyonu sağlanacak 'Sungurlu Barajı Projesi' ile şehre ek 1 milyon 152 bin metreküp, Avrupa standartlarında temiz içme suyu temin edilmesinin planlandığı belirtildi. Raporda, ayrıca proje alanının, Şile- Ağva mevkisi ve Kocaeli- Kandıra- Akçaova mevkisi sınırlarında yer alan Sungurlu Deresi üzeri olduğu kaydedildi. Barajın rezervuar hacminin yaklaşık 2 milyon 218 bin 500 metreküp olacağı proje kapsamında 1 adet 2 üniteli ve yılda 21,01 GWh'lik enerji üretecek HES kurulmasının da planlandığına dikkat çekilen raporda, şöyle denildi: