İstanbul'a yeni tramvay geliyor! 3 ilçeyi bağlayacak: Maliyeti belli oldu

İBB'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı için İstanbul Valiliği'nden onay çıktı. 3 yılda tamamlanması planlanan proje için 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira harcanacak.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY VE MALTEPE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.

8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL proje bedeli olacağı tahmin edilen hattın bu yıl içinde başlaması ve 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

KADIKÖY RIHTIM MEYDANI'NDAN DURAKLAR KALDIRILACAK

Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda daha sonra şöyle denildi:

“Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.”

Kaynak: T24