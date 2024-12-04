HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul'a yeni tramvay geliyor! 3 ilçeyi bağlayacak: Maliyeti belli oldu

İstanbul'a yeni tramvay geliyor! 3 ilçeyi bağlayacak: Maliyeti belli oldu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.12.2024 09:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor. Üsküdar-Kadıköy-Maltepe'yi birbirine bağlayacak 21 kilometrelik tramvay hattının onayı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılacak projenin 3 yılda tamamlanması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun önüne geçmesi bekleniyor. Ayrıca projenin maliyeti de belli oldu.

İstanbul'a yeni tramvay geliyor! 3 ilçeyi bağlayacak: Maliyeti belli oldu

İBB'nin Üsküdar-Kadıköy-Maltepe tramvayı için İstanbul Valiliği'nden onay çıktı. 3 yılda tamamlanması planlanan proje için 8 milyar 45 milyon 647 bin 428 lira harcanacak.

trtr

ÜSKÜDAR-KADIKÖY VE MALTEPE BİRBİRİNE BAĞLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Üsküdar-Kadıköy-Maltepe’yi birbirine bağlayacak olan 21 kilometrelik yeni tramvay hattı için İstanbul Valiliği’ne yaptığı ÇED başvurusu sonuçlandı. Tramvay projesi için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verildi.

8 milyar 45 milyon 647 bin 428 TL proje bedeli olacağı tahmin edilen hattın bu yıl içinde başlaması ve 3 yılda tamamlanması bekleniyor.

KADIKÖY RIHTIM MEYDANI'NDAN DURAKLAR KALDIRILACAK

Tramvay hattının geçeceği Kadıköy Rıhtım Meydanı’nın İETT duraklarından arındırılacağı, güzergah üzerindeki bazı ağaçların taşınacağı belirtilen raporda daha sonra şöyle denildi:

“Kazı işlemleri, istasyonların oluşturulması vb. işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte en son rayların döşenmesi işlemine geçilecektir. Tramvay araçları satın alınacak olup satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra deneme sürüşlerine başlanacaktır.”

Kaynak: T24

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy Maltepe Üsküdar tramvay ibb
En Çok Okunan Haberler
ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

ÖTV muafiyetinde yeni dönem resmen başladı! Bu belgeyi almayanlar araçların direksiyonuna geçemeyecek: Artık yasak

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Skandal yayına tepki yağdı

Skandal yayına tepki yağdı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 9 ay önce yapılan kütüphanesi çöktü!

16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

16 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.