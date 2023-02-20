İstanbul'a yeniden kar geliyor: Dikkat Sibirya soğukları vuracak! Meteoroloji o illeri uyardı! Kar kış kıyamet devam edecek

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için kar ve yağmur uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesinde yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklık İstanbul'da 12, Edirne'de 18, Bursa ve Kocaeli'de 15 derece olacak.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, yeni hafta için kar ve yağmur uyarısı geldi.
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 16°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 13°C
Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
DENİZLİ 4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KÜTAHYA 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 17°C
Az bulutlu, yarın yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 10°C, 17°C
Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY 4°C, 16°C
Az bulutlu, yarın yer yer parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
KONYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu
SİVAS -6°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 4°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu
TOKAT 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 7°C, 15°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
Parçalı ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -9°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
KARS -11°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
MALATYA -4°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 15°C
Az bulutlu