İstanbul'a yeniden kar geliyor: Dikkat Sibirya soğukları vuracak! Meteoroloji o illeri uyardı! Kar kış kıyamet devam edecek

Hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için kar ve yağmur uyarısı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (2 ŞUBAT 2023)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Marmara Bölgesinde yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklık İstanbul'da 12, Edirne'de 18, Bursa ve Kocaeli'de 15 derece olacak.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, yeni hafta için kar ve yağmur uyarısı geldi.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 16°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

KOCAELİ 10°C, 13°C

Parçalı, yarın zamanla çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

DENİZLİ 4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KÜTAHYA 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla yer yer parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 5°C, 17°C

Az bulutlu, yarın yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 17°C

Az bulutlu ve açık, yarın yer yer parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 4°C, 16°C

Az bulutlu, yarın yer yer parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 5°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

KONYA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu

SİVAS -6°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere kıyı kesimlerde yağmur, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 4°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve zamanla yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat'ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Orta Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

TOKAT 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 7°C, 15°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bölgenin kuzey kesimleri ile Van ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ -3°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -9°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

KARS -11°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

MALATYA -4°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 15°C

Az bulutlu

