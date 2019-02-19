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İSTANBUL - ABD SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 16:29 | Son Güncelleme

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ-Cengiz ÇOBAN İSTANBUL (DHA)

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

ABD Donanmasına ait 75 Borda numaralı 'Donald Cook' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'nde saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye sahil güvenlik botu da eşlik etti. Savaş gemisinin geçişi sırasında geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Geminin geçişini yaklaşık 1 saatte tamamlaması bekleniyor. ABD savaş gemisinin de rutin operasyonlar için Karadeniz'e gittiği öğrenildi.

ABD Donanması resmi Twitter hesabının profilinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından Ocak ayında tekrar geçen 'Donald Cook' gemisinin fotoğrafını kullanmıştı.

ALMAN GEMİSİ DE GEÇTİ

Öte yandan öğle saatlerinde NATO'ya bağlı Alman askeri ikmal gemisi boğazdan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-ABD savaş gemisinden genel görüntü

-Gemiden detay görüntü

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçişi

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