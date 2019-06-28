İSTANBUL - ABD'Lİ ÜNLÜ AKTÖR İSTANBUL'A GELDİ; CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK... 

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

ABD'li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye ( TABA - AmCham )'nin davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan ünlü aktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 16.00 sıralarında Moskova'dan İstanbul'a gelen Steven Seagal'i İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda, TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ile TABA - AmCham Başkanı Ali Osman Akat karşıladı.

"BU FİLMLE İLGİLİ OLARAK BİR ŞEY BİLMİYORUZ"

Aktör Seagal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılının ardından ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul'da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. İstanbul'da yapacakları projenin kendisi açısından çok büyük bir deneyim olacağını dile getiren Seagal, Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin hayatını anlatacak film projesinde yer alıp almayacağıyla ilgili bir soruya "Henüz bu filmle ilgili olarak bir şey bilmiyoruz. Konuşacağız" ifadelerini kullandı.