İstanbul açıklarında rehin alındı! Maaşını alamayan kaptan, armatörü kilitledi: Giuse gemisinde kriz devam ediyor

Giuse adlı Palau bayraklı gemi Nisan 2024'ten bu yana Ahırkkapı açıklarında demirlemiş vaziyette bulunuyor. 109.390 dwt’lik ham petrol tankerinde mürettebat iddiaya göre uzun süre maaşını alamadı, düzenli olarak da kumanyaya ulaşamadı.

245 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki ham petrol tankeri, Haber Denizde'de yer alan iddiaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Trishulin Middle East Ship management (FZE) tarafından işletiliyor.

KAPTAN, ARMATÖRÜ KİLİTLEDİ

Maaş ve kumanya iddiaları üzerine geminin kaptanı, armatörü rehin alarak kumanyalığa kilitledi.

SAHİL GÜVENLİK DEVREYE GİRDİ

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bot tankere yanaştı.

Yetkililerin ikna çalışması sürüyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır