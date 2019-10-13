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İSTANBUL- ACUN ILICALI ÖLÜMDEN DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

  *"Talihsiz bir trafik kazası geçirdim.

*"Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler"

İSTANBUL,(DHA)- Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Anadolu yakasında kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks aracı kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre olay, perşembe günü akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten bir süre sonra Acun Ilıcalı'nın kullandığı aracın lastiğinin patlaması sonucu araç bariyerlere çarptı. Ilıcalı, kazayı yara almadan atlatırken, kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan aracın olay yerinde çekilmiş fotoğrafları

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