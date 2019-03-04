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İstanbul Adalar'a vakıf üniversitesi müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 10:00 | Son Güncelleme

AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Kınalıada’da yapacağı projelerinden bahsederek, "Kınalıada’da bir futbol kampımız olacak.

İstanbul Adalar'a vakıf üniversitesi müjdesi

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Adalar Belediye Başkan Adayı Özlem Öztekin Vural, Kınalıada’da yapacağı projelerinden bahsederek, "Kınalıada’da bir futbol kampımız olacak. Adalar’a vakıf üniversitesi kurmak istiyorum” dedi.

Kınalıada halkı için çok verimli projeleri olduğunu açıklayan AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, kötü giden koşulları düzelteceğini belirtti. Vural, “Kınalıada’daki mahalle teşkilatımla istişarelerimiz sonucu ortaya çıkarttığımız, halkın talebine istinaden verdiğimiz bir futbol kampı projemiz var. Sosyal tesis projemiz var. Futbol kampını yaparken sahil güzelleştirme projemizi de yapacağız. Patipark projemizi dört Ada’ya yaptığımız gibi Kınalıada’da da yapacağız. Çok güzel bir gençlik kampı projemiz de var. Kınalıada’nın görünümü olduğu gibi yenilenecek. Ulaşım ile alakalı fayton olmadığı için de akülü araçlarla ilgili bir projemiz var. Sanat eğitim merkezi projemiz Kınalıada’da da olacak. Müzik stüdyosu, seramik, resim atölyeleri gibi etkinlikleri olacak. Benim şuan da açıklamadığım bir projem daha var. Adalar’a bir vakıf üniversitesi kurmak istiyorum. Her adada birer kampüs olacak. Öğrenci kitlesinin Ada’ya gelip gitmesi çok iyi olur. Genç kitlenin Adalar’a hareketlilik ve farklılık getireceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KINALIADA’NIN DÜZENE İHTİYACI VAR

Kınalıada’nın en büyük sorunlarından birinin temizlik olduğunu söyleyen AK Parti Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, geçmişte çözülmemiş, biriken sorunların olduğunu belirtti. Vural, “Buradaki elektrik direklerinin 30 yılı vardır. Hem teknik hem de görsel açıdan çok kötü durumdalar. Kınalıada’da yapılacak çok iş var. Orman alanlarının içinde çok fazla çöp var, temizlenmesi gerekiyor. Kınalıada’ya bir düzen gerekiyor. Her yer pislik içinde. Buranın çiçek yuvası olması gerekiyor. Biz de bunun için çalışmalar yapacağız” dedi.

ADALAR’DAKİ TURİZM SEKTÖRÜNÜN CANLANMASI GEREKİYOR

Projelerinin esnafın yükünü azaltacak yönde olduğunu açıklayan Vural, "Kınalıada’daki birçok insan inşaat sektöründe çalışıyor. Bir kısmı da bahçıvanlık yapıyor. Esnaf iş yapmıyor, kışın 2-3 dükkân açık oluyor. Sezonun 12 aya, en kötüsü 9 aya çıkarılması gerekiyor. Turizm sektörünün canlandırılması şart. Futbol kampıyla da amatör spor kulüplerinin buraya gelmesini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İstanbul Adalar'a vakıf üniversitesi müjdesi

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