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İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs önlemi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul Adalet Sarayı’ndaki korona virüs tedbirleri kapsamında adliyeye gelen vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Öte yandan dün, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde görevli bir katibin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Virüsün bu şahsa hemşire eşinden bulaştığı tespit edildi" açıklaması yapılmıştı.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda
tutuksuz dosyalar 14 Nisan’a kadar ertelenmişti. Tutuklu dosyaların SEGBİS yolu ile bağlanacağı, izleyicilerin ise duruşma salonuna alınmayacağı adliyede koronavirüse karşı alınan tedbirler arttırıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, her gün binlerce kişinin giriş yaptığı ancak duruşmaların iptal edilmesinin ardından yoğunluğun azaldığı adliyede girişler sadece C kapısından sağlanmaya başlandı.

Adliyenin tek giriş kapısı olan C kapısında, gelen ziyaretçilerin kontrolleri ateş ölçer ile yapılmaya başlandı. Görevliler tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, ateşleri yüksek olmadığı takdirde adliyeye alınırken, ateşi yüksek olan vatandaşlar ise sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Öte yandan, ateşleri ölçüldükten sonra X-ray cihazından geçen vatandaşların ellerine yine görevlilerce dezenfektan sıkılıyor.

ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Dün, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde görevli bir katibin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Virüsün bu şahsa hemşire eşinden bulaştığı tespit edildi" açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: İHA-Mynet

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Anahtar Kelimeler:
istanbul adalet sarayı koronavirüs

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