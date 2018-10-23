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İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken polisin önlemleri devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Çağlayan adliye kavga

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