- İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga: 3 yaralı

Hasan YILDIRIM - Özden ATİK - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı önünde iki ailenin kavgasında kan aktı. Dava sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya gelen aile üyelerinden 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davası olan iki aile, duruşma sonrası adliye bahçesinde karşı karşıya geldi. Kavgaya tutuşan iki aile üyesinden 3 kişi bıçak darbeleri ile yaralandı. Yaralılar için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
(FOTOĞRAF)
Bahçeli ve Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Mehmet Aslan'dan olay yaratacak paylaşım!
Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet
Dünya televizyonları Erdoğan'ı canlı yayınladı
HDP'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: Gelin masaya oturalım
Okulda patlama! Kimyasal alarmı sonrası okul boşaltıldı
'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası
Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...
Bu kez sahildekileri hedef aldılar!
Yeni iPhone modelleri cazibesini yitirmiş durumda
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum