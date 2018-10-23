 İstanbul Adalet Sarayı önünde kavga  : 3 yaralı(2)

Özden ATİK --İstanbul DHA

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken polisin önlemleri devam ediyor.

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