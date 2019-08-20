İstanbul Adalet Sarayı önünde 'kayyum' açıklamasına polis müdahalesi!

HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm ve Filiz Kerestecioğlu ile bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ



Polis yetkilileri, basın açıklamasının, adliye önünde yapılmasına izin verilmeyeceğini, adliyenin karşısındaki meydana gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine gruptakiler ile polis arasında tartışma başladı.

Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu.

BİR POLİS YARALANDI



Müdahale sırasında bir polis memuru ayağından hafif yaralandı.

Daha sonra adliyenin karşısındaki meydanda bir araya gelen gruptakiler basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA

