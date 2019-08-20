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İstanbul Adalet Sarayı önünde 'kayyum' açıklamasına polis müdahalesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 14:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarına tepki amacıyla İstanbul Adalet sarayı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis müdahalede bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde 'kayyum' açıklamasına polis müdahalesi!

HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm ve Filiz Kerestecioğlu ile bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmak istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis yetkilileri, basın açıklamasının, adliye önünde yapılmasına izin verilmeyeceğini, adliyenin karşısındaki meydana gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine gruptakiler ile polis arasında tartışma başladı.

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Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu.

BİR POLİS YARALANDI

Müdahale sırasında bir polis memuru ayağından hafif yaralandı.

Daha sonra adliyenin karşısındaki meydanda bir araya gelen gruptakiler basın açıklaması yaptı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul adalet sarayı kayyum

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