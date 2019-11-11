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İstanbul Adalet Sarayı'nda fidan dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:46 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı.  Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında temin edilen bin adet fidan, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda adliye çalışanlarına dağıtıldı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA- ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından bin adet fidan dağıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan ağaçlandırma projesi kapsamında temin edilen bin adet fidan, bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda adliye çalışanlarına dağıtıldı. Fidanlar, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bağlı hükümlüler tarafından verildi. Adliyenin atrium salonunda gerçekleştirilen dağıtıma, adliye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(FOTOĞRAF)

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