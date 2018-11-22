HABER

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 07:10 | Son Güncelleme

Yerel seçim için CHP'nin İstanbul adayı henüz belirlenemezken, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı teklifini kabul etmediği ileri sürüldü.

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP tarafından götürülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı teklifini kabul etmediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, yerel seçimler için özellikle büyükşehir belediye başkanlarına odaklanan CHP, İstanbul için aday profilini netleştirdi. İzmir’i en son, yılbaşına doğru açıklamayı planlayan genel merkez, Adana için de Zeydan Karalar ve Soner Çetin üzerinde duruyor. Parti kurmayları, Antalya için ismi ön plana çıkan Muhittin Böcek’in il yönetimi ile sorunlar yaşadığına dikkat çekiliyor.

CHP kurmaylarından elde edilen bilgilere göre yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında son gelişmeler il il şöyle:

İSTANBUL'DA İSİM ARAYIŞI

Kapsamlı kamuoyu yoklamaları yapıldı ve halkın nasıl bir belediye başkan adayı görmek istediği saptandı. Buna göre İstanbullular, belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici istiyor. Bu aday profiline göre isim belirleme çalışmaları sürüyor. İlk olarak bu özelliklere uyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öneri götürüldü. Ancak İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığında biraz daha deneyim kazanmak istediğini belirterek yerinde kalmak istedi. Bunun üzerine CHP Genel Merkez yöneticileri yeni isim arayışını sürdürüyor. Adayın Aralık ayı ortalarında açıklanması hedefleniyor.

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ BİLMECESİ

Geçen yerel seçimlerde partinin adayı olan Mansur Yavaş, giderek aday potasından çıkıyor. Başkentte yapılan kamuoyu yoklamalarında Yavaş'ın yanı sıra Cengiz Topel Yıldırım, TBMM Başkanvekili Levent Gök, PM üyesi Haluk Koç ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da halka sorulmuştu. Genel merkezde yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcılığında Yavaş dışındaki isimler üzerinden değerlendirmeler sürüyor.

İZMİR'DE KRİTİK TARİH ARALIK SONU

CHP kurmayları, bu il için "en son açıklanacak yer" değerlendirmesini yapıyor. Belediyenin mevcut durumu, Aziz Kocaoğlu'nun aday olmayacağını açıklaması, ildeki parti içi dengeler nedeniyle İzmir'in en sona bırakılacağı, adayın açıklanmasının Aralık sonu, yeni yıl başına kalabileceği söyleniyor.

ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK İSMİ

Bu il için en çok ismi kamuoyunda ve parti kulislerinde öne çıkan isim Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Parti kurmayları, "başarılı ve halkta karşılığı var. Ancak örgütle sorunu da var" değerlendirmesini yapıyor.

ADANA'DA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

Bu ilde ise iki ilçe belediye başkanının büyükşehir adayı olarak adı geçiyor. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin. Zeydan Karalar'ın daha yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilirken, Adana'ya ilişkin AKP ile MHP arasında yapılacak ittifak konuları netleşince aday konusunda karar verilmesi bekleniyor.

MERSİN'DE 5-6 İSİM ADAY

CHP'yi güçlü adayların varlığı nedeniyle zorlayan bir bölge olduğu dile getiriliyor. Mersin'deki 5-6 adayın güçlü isimlerden oluştuğu, aralarında tercih yapmanın zor olacağı vurgulanıyor. AKP-MHP ittifakının da bu ildeki aday profilinde etkili olması bekleniyor.

PARTNER'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum''İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'
AK Parti'nin seçim anketi sonuçlarında karışıklık var! Yeni Şafak yazarından olay iddiaAK Parti'nin seçim anketi sonuçlarında karışıklık var! Yeni Şafak yazarından olay iddia
Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladıYerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 seçim sonuçları CHP istanbul Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor

Fatih Erbakan ilk kez konuştu: Binadan çıkmaları gerekiyor

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

Lisedeki rezalete tepki yağıyor! Öğretmen 23 kıza kabusu yaşattı

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

AK Parti'de Konya şoku! Büyükşehir belediye başkanlığı için aday çıkmadı

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Çok çarpıcı anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Erdoğan risk almadı' deyip o kararı açıkladı

'Erdoğan risk almadı' deyip o kararı açıkladı

AK Parti'nin seçim anketi sonuçlarında karışıklık var! Yeni Şafak yazarından olay iddia

AK Parti'nin seçim anketi sonuçlarında karışıklık var! Yeni Şafak yazarından olay iddia

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

CHP, Saadet Partisi'nden randevu talep edecek!

CHP, Saadet Partisi'nden randevu talep edecek!

AK Parti'de başkan adayları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

AK Parti'de başkan adayları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

Polimetre'den yerel seçim çalışması: AK Parti seçime neden tek başına giremez?

Polimetre'den yerel seçim çalışması: AK Parti seçime neden tek başına giremez?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.