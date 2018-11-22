İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, CHP tarafından götürülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı adaylığı teklifini kabul etmediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, yerel seçimler için özellikle büyükşehir belediye başkanlarına odaklanan CHP, İstanbul için aday profilini netleştirdi. İzmir’i en son, yılbaşına doğru açıklamayı planlayan genel merkez, Adana için de Zeydan Karalar ve Soner Çetin üzerinde duruyor. Parti kurmayları, Antalya için ismi ön plana çıkan Muhittin Böcek’in il yönetimi ile sorunlar yaşadığına dikkat çekiliyor.

CHP kurmaylarından elde edilen bilgilere göre yerel yönetimlere yönelik çalışmalar kapsamında son gelişmeler il il şöyle:

İSTANBUL'DA İSİM ARAYIŞI

Kapsamlı kamuoyu yoklamaları yapıldı ve halkın nasıl bir belediye başkan adayı görmek istediği saptandı. Buna göre İstanbullular, belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici istiyor. Bu aday profiline göre isim belirleme çalışmaları sürüyor. İlk olarak bu özelliklere uyan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öneri götürüldü. Ancak İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığında biraz daha deneyim kazanmak istediğini belirterek yerinde kalmak istedi. Bunun üzerine CHP Genel Merkez yöneticileri yeni isim arayışını sürdürüyor. Adayın Aralık ayı ortalarında açıklanması hedefleniyor.