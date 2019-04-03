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İstanbul adayından 'Seçimler yenilensin' talebi!

SEÇİM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:18 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 256 oy alan bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş, seçim sonuçlarına itiraz etti. Oyların yeninden sayılmasını isteyen Aydoğmuş, usulsüzlük görülmesi halinde seçimlerin yenilenmesini istedi.

İstanbul adayından 'Seçimler yenilensin' talebi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 256 oy alan bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş seçim sonuçlarına itiraz etti. Aydoğmuş, İstanbul Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’na sunduğu itiraz dilekçesinde, kendisine verilen oyların bir kısmının kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedildiğini iddia etti.

39 ilçede tarafına herhangi bir sandık tutanak ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresinin de kendisine bildirilmediğini dilekçesinde kaydeden Aydoğmuş, “Ayrıca sandıkların başında gözcü müşavir olmadığı gibi sandıklar kontrol altına alınmamıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde oy kullanılan tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını usulsüzlük görüldüğü halde yeniden YSK tarafından seçime gidilmesine veya düzeltilmesine karar verilmesini talep ederim” dedi.

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İHA

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