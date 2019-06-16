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İstanbul adayları Zonguldak’ta ilgiyle izlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2019 23:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ta kahvelerde toplanan halk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının canlı yayınını ilgiyle izledi.

İstanbul adayları Zonguldak’ta ilgiyle izlendi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK’ta kahvelerde toplanan halk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının canlı yayınını ilgiyle izledi.
23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı 'İstanbul 2019 seçim özel' yayını Zonguldak'ta ilgiyle takip edildi. Program, kafe ve kahveleri doldurdu. Toplanan kalabalık, yayını büyük bir dikkatle takip etti. Vatandaşlar, iki adayın aynı programda bir araya gelmesini yerinde bulduklarını, tüm seçimlerde bu tür programların olması gerektiğini söyledi.
Kahvede programı izleyen otobüs şoförü Cafer Çetinkaya, İstanbul seçimlerinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini düşündüğü için iki adayı analiz etme adına programı izlediğini söyleyerek, ''Seçim iptalini iki adaydan dinleyerek analiz etmek için halk olarak açık oturumu izliyoruz. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Açık oturumla halk olarak aydınlanmış olacağız. Bütün kanallarda İstanbul seçimlerini takip ediyoruz ve bir sürü iddia var ortada. İki adaydan bunları dinleyerek daha iyi analiz etme imkanı bulduk. Kararı İstanbul halkı verecek. Her iki adaya da başarılar dileriz.'' dedi.
Satış personeli Yaşar Şeker de, ''İstanbul'da devam eden seçim yarışı var. İstanbul halkını olduğu kadar bizleri de merak ettirdi. İki aday hakkında da önemli iddialar vardı. Bizler de bu akşam bu iddiaları yanıtlayan iki değerli lideri dinliyoruz. İki liderin İstanbul için ne yapacağını merak ediyoruz. İnşallah seçimler İstanbul için hayırlı olur.'' diye konuştu.

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İstanbul adayları Zonguldak’ta ilgiyle izlendiİstanbul adayları Zonguldak’ta ilgiyle izlendiİstanbul adayları Zonguldak’ta ilgiyle izlendiİstanbul adayları Zonguldak’ta ilgiyle izlendi

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