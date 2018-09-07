2019'daki Mart yerel seçimleri öncesi kulislerde partilerin büyükşehir adaylarına ilişkin isimler konuşulmaya başlandı. Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında bu gündemi köşesine taşıdı. AK Parti'nin CHP'nin kalelerinde CHP seçmeninin bile oy verebileceği isimleri aday göstermesinin beklendiğini vurgulayan Zeyrek, 'Parti yetkilileri, İzmir, Çankaya, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerde merkez seçmenin oylarını alabilecek, AK Parti orijinli olmayan “merkez-sağ/demokrat” isimlerin aday gösterilebileceğini söylüyor.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziya Selçuk, Ruhsar Pekcan, Bekir Pakdemirli gibi isimleri bakan yapmasının da buna dayanak olarak gösterildiğini aktaran Zeyrek, dikkat çeken şu ifadeleri kaleme aldı:

Son 10 günde AK Parti’nin İstanbul adaylarından biri olarak herkesin aşina olduğu bir işkadınının ismini duyuyorum. AK Parti’nin bu stratejisinin iki dayanağı daha var:

CHP içindeki çekişme. Aday olamayanların adaylara ve yeniden aday olan başkanlara yönelik olumsuz tutum ve kampanyaları ile parti içi kavgalara kızan CHP seçmeninin sandığa gitmeme ihtimali.

İYİ Parti’nin bu şehir ve ilçelerde CHP oylarını bölebilecek güçlü adaylar göstermesi.

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