HABER

'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir otomobilin motorunun da bulunduğu ön kaporta kısmına sıkışarak yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk sonrası Antalya'da kurtarılan ve 'İstanbul' adı verilen yavru kediyi sahiplenmek için onlarca arayan oldu, ancak hala bir yuva bulunamadı.

'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL'da bir otomobilin motorunun da bulunduğu ön kaporta kısmına sıkışarak yaklaşık 700 kilometrelik yolculuk sonrası Antalya'da kurtarılan ve 'İstanbul' adı verilen yavru kediyi sahiplenmek için onlarca arayan oldu, ancak hala bir yuva bulunamadı.
Antalya'nın Konyaaltı İlçesi Gürsu Mahallesi'nde yaklaşık bir ay önce 34 plakalı bir otomobilin ön kaporta kısmından kedi sesi duyanlar, mahalledeki hayvansever Ulaş Kaşıkçı'yı aradı. Yavru kedi, Ulaş Kaşıkçı ve eşi Nurgül Özkaya Kaşıkçı tarafından sıkıştığı otomobilin ön kaporta kısmından kurtarıldı. 2 saatlik uğraş sonucunda kurtarılan kedinin bulunduğu otomobilin sahibi İstanbul'dan geldiğini, kediyi fark ettiğini ancak çıkartamadığı için yola devam ettiğini söyledi.
Kurtarıldıktan sonra veterinere götürülen ve tedavileri yapılan yavru kediyi sahiplendirmek isteyen Nurgül Özkaya Kaşıkçı, kediye 'İstanbul' adını verdiklerini belirtti. Özkaya, olayın medyada yer alması üzerine sahiplenmek için onlarca kişinin tedavisinin yapıldığı veteriner kliniğini aradığını, ancak iletişim problemi yaşanması nedeniyle kendisine ulaşan olmadığını söyledi.
Sosyal medya hesapları üzerinden de telefon numarası bilgisiyle yavru kediyi sahiplendirmek için ilan açtığını dile getiren Kaşıkçı, "Henüz sahiplendiremedik. Tüm tedavileri yapıldı ve sağlık sorunu yok. Kedimize uygun koşullarda bakılabilecek bir yuva arıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar'İstanbul' adı verilen kediye yuva arıyorlar

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Bursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgârıBursa’da ‘Üç Silahşör’ rüzgârı
(Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı için daldı(Özel) 30 balık adam, kayıp iş adamı için daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

Az önce duyuruldu! 02.48'de başladı

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Hakkında soruşturma açılan Mansur Yavaş'tan açıklama

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Trabzon'dan bir acı haber daha: Ölü sayısı 4'e yükseldi

Ölü sayısı yükseldi

O ilde yaz mevsiminde bile karla mücadele devam ediyor

Burası Bitlis! Haziran ayında şaşırtan manzara

Eşinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu

Eşinin boğazını kesmişti! 'Boynum kıldan ince' dedi

Günlük burç yorumları 19 Haziran Çarşamba - Ay'ın zıt açılarına dikkat!

Ay'ın zıt açılarına dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.