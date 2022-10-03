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İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi! Korku dolu anlar kamerada

03.10.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Adliyenin 0. katından -2. katına düşen kişi yaralanırken, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi! Korku dolu anlar kamerada

İstanbul Adalet Sarayı'nda C Bloktaki 0 kata çıkan bir kişi, korkulukların altında bulunan güvenlik kamerasının üzerinde durarak intihar girişimde bulundu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri önlem aldı. Güvenlik görevlileri vatandaşları alandan uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı. Bildirilmesi üzerine adliyeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

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Öte yandan görevliler intihar etmeye çalışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri tarafından şişme yatak açıldı. Önlem alındığını gören kişi, kendini aşağıya bırakmaya çalıştı. O anlarda onu ikna etmeye çalışan görevliler, kollarından tutmaya çalıştı.

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Güvenlik kamerasına tutunan kişi aşağıya atladı. -2 kata düşen kişiye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Adliyede ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kişinin neden intihar girişiminde bulunduğu ise bilinmiyor. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılmadı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar çağlayan adliyesi istanbul adalet sarayı
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