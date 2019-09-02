İstanbul Adliyesinde adli yıl açılış töreni

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, ''İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye'nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız.'' dedi. Adli yıl açılış töreni, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı C kapısı girişindeki atrium alanında gerçekleştirildi. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, hakimlerin yargı faaliyetlerini yürütürken tarafların ırk, dil, din, cinsiyet gibi farklılıklarını dikkate almayarak, adalet ve vicdanlarına göre karar verdiklerini anımsattı. Hakimlerin bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayan Albayrak, "Hiç kimseden emir ve talimat almazlar ama bu bir emir ve keyfilik değildir. Hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız yasalarla, Anayasa'mızın 90. maddesine göre kabul ettiğimiz ulus üstü norm ve anlaşmalara bağlıdır." diye konuştu.

Albayrak, yargı mensuplarının ''geciken adaletin, adalet olmadığını'' akıllardan bir an bile çıkarmadan, yargılama faaliyetlerini yürütülmesi gerektiğini söyledi. Hakim ve savcıların yanında yargının asli unsurlarından birinin de avukatlar olduğunu, avukatların yasalara ve hukuka uygun olarak yargılamada, gerçeğin ortaya çıkması, hakkın hak sahibine teslimi için çalıştıklarını belirten Albayrak, ''İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye'nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız." şeklinde konuştu. Albayrak, bu özverili çalışmada, adliye personelinin gayretinin göz ardı edilemeyeceğini ifade ederek, onlara teşekkür etti. Hakimlerin bağımsız olduğunu vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti: "Bu bağımsızlık öyle önemlidir ki, bu vasıf ortadan kalktığında ortada hakim diye bir şey kalmamaktadır. Bunu biz FETÖ mensubu, adı sözde hakim ve savcı olan kişilerden acı bir şekilde tecrübe edindik. Bu hain teröristler yargıyı, askeri, polisi, diğer devlet teşkilatı kurumlarını ve özel sektörü ele geçirmeye çalışarak, her türlü kumpas ve hileyle, cinayetlerle önce yargı darbesi yapmaya çalışmış, bunu gerçekleştiremeyince ardından da 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunmuştur."