HABER

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti.

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesinde 16.20 sıralarında yaşandı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen F.U., iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşandı. Çok sayıda polis bölgeye sevk edildi.
Ağır yaralanan güvenlik görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Adliyesinde güvenlik görevlisi intihara teşebbüs etti

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Tamir için çıktığı çatıda kalp krizinden öldüTamir için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü
Aksaray’da trafik kazası: 5 yaralıAksaray’da trafik kazası: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.