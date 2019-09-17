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İSTANBUL ADLİYESİ'NDE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

Özgür EREN -Serpil KIRKESER- Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

Özgür EREN -Serpil KIRKESER- Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Çağlayan'da, bulunan İstanbul Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi silahla ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu. Başından ağır yaralanan 40 yaşındaki Ferhat U. hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.15 sıralarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın otopark girişinde meydana geldi. Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, adliyede görevli özel güvenlik görevlisi 40 yaşındaki Ferhat U. silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hemen yakınında bulunan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Ambulansın çıkışı
-Hastanedeki haraketlilik
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