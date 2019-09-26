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İSTANBUL - AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi internet sitesinden açıklama yayınlayan AFAD, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi internet sitesinden açıklama yayınlayan AFAD, vatandaşlara uyarılarda bulundu. AFAD açıklamasında hasarlı binalara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakması, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerini kapatılması, yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması uyarısı yapıldı.

Açıklamada Marmara bölgesindeki AFAD il müdürlüklerinin tamamının yanı sıra AFAD Eskişehir İl Müdürlüğü, İzmir ve Adana Arama Kurtarma Birliklerinin teyakkuza geçirildiği belirtilerek, İstanbul’un yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığının tespit edildiği bildirildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ifade edilen açıklamada, Emniyet, Jandarma ve Genelkurmay’a ait hava araçlarının, İstanbul’un yukarıdan gözlenmesi için havalandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay’dan ekiplerin olay yerine intikal ettiği, AFAD Afet Lojistik Merkezlerinin ise hazır halde bekletildiği de açıklandı.

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