İstanbul Afrikalı bakan ve iş adamlarını ağırlayacak

ADDİS ABABA (AA) - Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği, gelecek ay İstanbul’da düzenlenecek 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin iş birliği çerçeve anlaşması imzaladı.

Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde yapılan törende imzaları Ticaret Bakanlığı adına Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Afrika Birliği Ekonomi İşleri Komiseri Victor Harison attı.

Burada konuşan Ulusoy, birinci forumun büyük başarıya ulaştığını ve kıtadan 30’un üzerinde bakan ve 2 binin üzerinde iş adamının katıldığını hatırlattı.

Afrika Birliğine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Ulusoy, "İkinci forumun da önemli ve somut iş anlaşmalarının imzalanmasına vesile olacağına eminim." dedi.

Harison da Afrika ülkelerinin ekonomilerini dönüştürme çabasında olduğunu kaydederek, özel sektörün bu alanda önemli rol oynadığına değindi.

“Afrika’nın ortaklara ihtiyacı var. Türkiye, Afrika’nın öncelikli ortağı.” diyen Harison, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkinin ortak çıkarlar üzerine kurulu olduğunu kaydetti.