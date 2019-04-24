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İSTANBUL- AİLE BAKANLIĞI'NDAN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:36 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla ilgili yapılan açıklamada, "Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir" denildi.

İstanbul DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik istismarla ilgili yapılan açıklamada, "Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki yavrumuzun yaşadığı elim hadise millet olarak hepimizi derinden sarsmış, yaralamış ve üzmüştür. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muamele ile mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edeceğiz. Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından, İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.
Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1a maddesi gereği Danışmanlık Tedbir Kararı ve 5/1 d maddesi gereği Sağlık Tedbir Kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmetlerinden de yararlandırılacaktır. Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın faalinin yakalanması için başlatılan adlı sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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