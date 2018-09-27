İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, "İnşallah 29 Ekim'de havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete açılmış olacaktır. Yılda 90 milyon kapasiteye sahip bu önemli eser için hedefimiz, 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam imkanı yaratacağı öngörülmektedir." dedi. İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına katılan Oktay, bir dönem sivil havacılık sektöründe görev almış biri olarak fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlattı. İstanbul'un, TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığını, son derece başarılı bir organizasyon ve muhteşem bir ilgi ve katılımla sonuçlanan bu organizasyonun hemen arkasından kentin, sivil havacılıkta hem havayolları alanında, havalimanları bazında hem de havacılık endüstrisinin tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik iş dünyasını bir araya getiren yeni bir organizasyona ev sahiliği yaptığını belirten Oktay, sadece bir hafta öncesinde oluşan bu ilginin geçici olmadığını ve Türkiye'nin bu konuda son derece kararlı olduğu, olacağı ve sonuna kadar yürüyeceğinin en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Bu yıl 150'nin üzerinde firma ve 40'ın üzerinde hava aracının sergileneceği bu organizasyonun, küresel havacılık sektörünün oyuncularını bir araya getirmesi bakımından önemli bir rol oynadığını anlatan Oktay, "Uluslararası havacılık camiasının bu etkinliğe 22 yıldır verdiği destek için teşekkür ediyorum. Türk sivil havacılığının son 15 yılda gösterdiği üstün performansla birlikte İstanbul Airshow, sadece 2 uçakla düzenlediği 1996 yılından bu yana büyük bir yol katetti." ifadelerini kullandı. Oktay, bu dönemde İstanbul'un dünyanın havacılık merkezlerinden biri olma yolunda hızla aldığı mesafenin dikkat çekici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Havacılık sektöründe ortaya konulan çabalar meyvesini vermektedir. Tüm etaplar tamamlandığında dünyanın en büyük 3 havalimanından biri olacak İstanbul'un yeni havalimanı için geri sayım başladı. 21 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü havalimanımıza ilk inişini gerçekleştirmiştir. Ne kadar güvenli olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İnşallah 29 Ekim'de havalimanımızın ilk etabı tamamen bitmiş ve hizmete açılmış olacaktır. Yılda 90 milyon kapasiteye sahip bu önemli eser için hedefimiz, 2023'te 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşmaktır. Ayrıca yeni havalimanının ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam imkanı yaratacağı öngörülmektedir. Türkiye sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde markamız olacaktır. "

Oktay, etkinlikte Avrupa'dan Balkanlara, Asya'ya havacılık ve havalimanı endüstrilerindeki uzun süredir birikmiş ve yeni ortaya çıkan tecrübeleri konuşacaklarını söyledi. - "Avrasya bölgesi bu fırsattan ne kadar yararlanıyor?" Oktay, bölgedeki diğer ülkelerden daha önce yeniden yapılandırma dönemine girmiş bir ülke olarak Türkiye'nin söz konusu pazar için mükemmel bir kıstas oluşturduğuna dikkati çekerek, "Ülkemiz Avrasya'daki havacılık ve havalimanı endüstrisi için önemli bir lider rol üstlenmektedir. Bu rolün farkında olarak olarak Airshow İstanbul'da olabildiğince yeni teknolojiler ve inovasyon tabanlı çalışmalarla zenginleştirilmiş bir platform oluşturulması hedeflenmiştir. Hava araçları, hava motorları, seyrüsefer sistem ve ekipmanları, kabin içi tasarımı, iniş takımları, hava aracı, operasyon ve uçuş hizmetleri, kargo operatörleri hakkında bir çok güncel bilgi, güncel teknoloji ve yeniliği bu organizasyonda hep birlikte takip ediyor olacağız." diye konuştu. Aynı şekilde operatörler ve servis sağlayıcıları, yer hizmetleri, yakıt hizmetleri, güvenlik hizmetleri, havalimanı ve terminal inşaatı gibi konulardaki son gelişmelerin bu organizasyonda değerlendirme imkanı bulunacağını belirten Oktay, Avrasya havacılık sektörü açısından değerli temsilcilerle bu organizasyon kapsamında bir çok konunun ele alınacağını ifade etti.