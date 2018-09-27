İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay, son 16 yıldaki dönüşüm ve çabalar neticesinde 2003'te 50 ülkede, 60 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün 120 ülkede, 316 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün itibarıyla 170 ülkeyle hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkemiz, söz konusu ülkelerle hava yolu ile bağlanmış ve aynı zamanda bu noktaları giderek büyüyen hava yollarımızın uçuş ağına eklemiştir. Kayıtlı yolcu uçağı sayımız 167'den 511'e ulaşırken, 2003'te toplam 34 milyonluk toplam yolcu trafiği sayımız 2017'de 200 milyona ulaşmıştır." dedi. Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı'nın açılışındaki konuşmasında, askeri alanda geliştirilen yeni teknoloji ve elde edilen kazanımların sivil havacılıktaki gelişmelerle sinerji oluşturması, daha büyük kazanımlara dönüşmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin havacılık alanındaki gelişimi ve potansiyelinin gurur verici olduğu ifade eden Oktay, şöyle devam etti: "Türkiye, bulunduğu coğrafi mekan itibarıyla hava yolu ağları yönünden Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasında doğal bir hub görevi üstlenmektedir. Özellikle İstanbul'a bir doğal hub olarak baktığımızda, 3 saatlik uçuş mesafesinde 40'ın üzerinde ülkeye, 5 saatlik uçuşla da 60'ın üzerinde ülkeye ulaşabiliyoruz. Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu, nüfus yoğunluğu, ekonomik kabiliyetleri ve turizm imkanları açısından havacılık, önemli bir katalizördür. Bu sebeple hükümetlerimiz son 16 yılda havacılığa büyük önem vererek, bir başarı öyküsü oluşmasını sağlamıştır. İç ve dış hatlarda hızlı adımlarla serbestleşmeye gidilmiştir. Bu çerçevede THY de özelleştirilmiştir. Söz konusu serbestleştirme politikaları sonucunda 2003'ten bu yana hava yoluyla taşınan yolcu, yük ve hava trafiği yaklaşık 5 kat artmıştır. Bu vizyon doğrultusunda Türkiye hava taşımacılığı verilerinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) ülkeler sıralamasında 30. sıradan 10. sıraya yükselmiştir."

Son 16 yıldaki dönüşüm ve çabalarla 2003'te 50 ülkede 60 noktaya uçan THY'nin bugün 120 ülkede 316 noktaya uçuş gerçekleştirdiğine işaret eden Oktay, "Bugün itibarıyla 170 ülke ile hava ulaştırma anlaşması bulunan ülkemiz, söz konusu ülkelerle hava yolu ile bağlanmış ve aynı zamanda bu noktaları giderek büyüyen hava yollarımızın uçuş ağına eklemiştir. Kayıtlı yolcu uçağı sayımız ise 167'den 511'e ulaşırken, 2003'teki 34 milyonluk toplam yolcu trafiği sayımız 2017'de 200 milyona ulaşmıştır. Son 16 yıldaki yenilikçi politikalarımız ve 'Her Türk vatandaşı hayatında en az 1 kez uçağa binecektir.' veya 'Hava yolu halkın yolu' hedeflerimizin gerçekleştirilmesi neticesinde, 16 milyon vatandaşımız ilk defa uçakla seyahat etmiştir. Bu tüm yurda tamamen yaygınlaşmış, artık hava yolu yolculuğu normal, sıradan bir yolculuk haline gelmiştir. Bu süreçte rekabet, bilet ücretlerinin ucuzlaması ve seyahat için hava yolu tercihinde yolculara daha fazla seçeneğin sunulması önem arz etmiştir." diye konuştu.

Oktay, büyüyen havacılığın emniyetli, rekabetçi ve üretken şekilde devam etmesi yönünde kararlı olduklarını vurgulayarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün denetim ve gözetim kapasitesinin artırılması için kapasite geliştirmesine önem verdiklerini ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün önemli uluslararası örgütlere üye olduğunu, önde gelen kuruluşlarla yakın ilişki içinde bulunduğunu anlattı. THY'nin son 16 yılda takip ettiği yenilikçi ve global politikalarla küresel marka olduğunu, filosunda bulunan uçak sayısının yanında küresel marka değerini ve Türkiye'nin uluslararası ekonomi prestijini de yukarılara taşıdığını belirten Oktay, "THY, bugün Türkiye'nin dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalara açılan en önemli kapısıdır. THY'nin bünyesinde barındırdığı kuruluşlar da yine THY'nin bu gelişimine ayak uydurmuş ve onlar da THY Teknik ve TURKISH DO & CO gibi kendi alanlarında önce birer marka haline gelmiştir." dedi. - "Tecrübenin paylaşılarak, başarının artacağına inanıyoruz" Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sivil havacılık sektörünün, yaklaşık 200 bin doğrudan çalışan ve yaklaşık 20 milyar dolar cirosuyla Türkiye'yi iş dünyası ve turizm alanlarında dünyaya bağlayan en stratejik alanlardan biri olduğunu aktardı.

Türkiye'nin tecrübelerini, global sivil havacılığın faydasına olacak şekilde paylaşmak istediklerini dile getiren Oktay, "Bu vizyon doğrultusunda ICAO'nun 'No country left behind' politikasını, yani 'Geride kimse kalmayacak, kalmamalı' politikasını destekliyoruz ve bu kapsamda Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke ile sivil havacılık alanında elde dilen tecrübenin paylaşılarak, başarının artacağına inanıyoruz." dedi. Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye kuruluşundan beri üyesi olduğu ICAO'nun konsey üyeliğine 66 yıl sonra yeniden seçildiğini anlatan Oktay, şöyle devam etti: "Türkiye, sürekli büyüyen ve gelişen havacılık endüstrisi ve uluslararası hava ulaştırma politikalarıyla da söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir. Türkiye'nin 2023 havacılık planlamasında büyük gövdeli uçak sayımızın 750'ye, yolcu sayımızın ise 300 milyona ulaşmasını hedeflemekteyiz. Bugün parça üretim seviyesinde yeteneği olan Türkiye, orta ölçekli yolcu uçağı üretim projesini de yine başlatmış bulunmaktadır. Tüm bu gelişmelerin yanında ülkemizin sivil havacılık sektörünün ön ayak olduğu ekonomik ve turizm faaliyetler de ivme kazanmış ve 2018 yılı ülkemizde turizm rekor yılı olmuştur. Türkiye'nin sivil havacılıkta geldiği bu noktanın İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı gibi uluslararası bir platformda paydaşlarımızla ve diğer ülkelerle paylaşılması, hiç kuşkusuz büyük öneme sahiptir."