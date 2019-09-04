İSTANBUL- AK PARTİ İL BAŞKANI ŞENOCAK, ÇATALCA BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

"Biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmemizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de bugün Çatalca Belediyesi'dir"

Haber-Kamera: Savaş ATAK / İstanbul DHA - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bugün Büyükşehirde yaşananlara baktığımızda, oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'i makamında ziyaret ederek belediye personelleri ile pasta kesti. Belediyeden ayrılırken basın mensuplarının soruların yanıtlayan Şenocak, “Biz hangi belediyeyi aldıysak oradaki mevcut kadrolarla yola devam etmemizde sıkıntı görmedik. Buna en yakın örneği de bugün Çatalca Belediyesi'dir. Çatalca Belediyemiz geçmişte CHP zihniyetiyle yönetilen bir ilçe belediyesi bugün belediye başkanımız mevcut kadrolarla, hiçbir değişikliğe gitmeden şu anda buradaki yönetimini yapmış oluyor" dedi.

“HİÇBİR DÖNEMDE İŞÇİ KIYIMINA MÜRACAAT ETMEDİK"

Kendileri için belediyede çalışanların siyasi veya dünya görüşünün önem arz etmediğini de sözlerine ekleyen Şenocak, "Parti geleneğimizde bugüne kadar hep böyleydi. Geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamandan bugüne kadar gelen zaman dilimi içerisinde hükümetimizde, diğer noktalarda, hiçbir dönemde işçi kıyımına müracaat etmedik. Özellikle bugün Büyükşehirde yaşananlara baktığımızda oradaki binlerce insanın iş akdinin sona erdirilmesi sadece bir mesaja dayandırılacak kadar basit bir olay değildir. Orada çalışan her bir kardeşimiz, arkadaşımızın belki yarın düğünü olacak. Doğumu olacak, çocuğu rahatsız olan insanlara denk geldik. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Eğitim hayatına başlayacak olan yeni çocuklarımızın geleceğiyle alakalı belki aileleri planlamalar yapmıştır. Onun için tek mesajda insanların hayallerini yıkacak bir hale getirmemek lazım. Seçimden önce malum belediye başkanı neyi söylüyordu? 'İstanbul'u kucaklayacağız. 16 milyonla beraber yöneteceğiz.' Sevgi pıtırcıklığı vardı biliyorsunuz. Hani yönetim anlayışınız, insana değer verme anlayışınız?" diye konuştu.