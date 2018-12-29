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İSTANBUL - AK PARTİ İSTANBUL ADAYINI AÇIKLIYOR (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:03 | Son Güncelleme

  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye başkan adaylarını açıklayacak.
Aday tanıtım toplantısı için çok sayıda partili, Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Spor salonu çevresinde ve içinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Salona girmek isteyenler tek tek güvenlik noktalarından içeri alındı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nu, İstanbul'un dört bir yanından gelen partililer doldurdu. Cep telefonu ışıklarını açan partililer, ellerinde salladıkları Türk bayrakları ile türkü ve marşlara eşlik etti. Partililer zaman zaman salonda çalan oyun havalarına eşlik ettiği görüldü. Protokol üyelerinin de büyük ölçüde yerlerini aldığı toplantıda, adayları açıklaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi bekleniyor.

Görüntü dökümü
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-Spor salonundan görüntüler
-Protokol üyelerinin salona gelişi
-Kalabalığın cep telefonları ile türkülere eşlik etmesi
-Genel ve detaylar

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