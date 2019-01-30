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İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 08:58 | Son Güncelleme

İstanbul Aksaray'da alkollü olduğu iddia edilen 2 grup tekme, tokat ve yumruklarla birbirine girdi. 'Fight Club' filmini aratmayan kavgada, tekmeler havada uçuşurken gençlerin dövüşmekten yorulmadığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih Aksaray Meydanı’da geçtiğimiz 2 Ocak günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 2 grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırdı. Tekmelerin de havada uçuştuğu kavga, “Fight Club” filmini aratmadı. Dakikalarca dövüştükten sonra düşen ancak yorulmadan yerden kalkan bazı gençler, amansızca kavga etmeyi sürdürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KİMİ İZLEDİ KİMİ TEZAHÜRAT YAPTI

Görüntülerde, gençler bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vuruyor. Kavgayı gören gruptaki diğer gençler ise farklı noktalarda dövüşmeye başlıyor. Kavga esnasında bazı gençler yere düşüyor. Yerden kalkan gençler yine birbirine vurmaya başlıyor. Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise olanı biteni izlerken, bazı vatandaşlar ise tezahürat yapıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Aksaray fight club kavga

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