İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Fatih Aksaray Meydanı’da geçtiğimiz 2 Ocak günü saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen 2 grup genç, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine gençler tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırdı. Tekmelerin de havada uçuştuğu kavga, “Fight Club” filmini aratmadı. Dakikalarca dövüştükten sonra düşen ancak yorulmadan yerden kalkan bazı gençler, amansızca kavga etmeyi sürdürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KİMİ İZLEDİ KİMİ TEZAHÜRAT YAPTI
Görüntülerde, gençler bir anda tekme ve tokatlarla birbirine vuruyor. Kavgayı gören gruptaki diğer gençler ise farklı noktalarda dövüşmeye başlıyor. Kavga esnasında bazı gençler yere düşüyor. Yerden kalkan gençler yine birbirine vurmaya başlıyor. Çevreden geçen bazı vatandaşlar ise olanı biteni izlerken, bazı vatandaşlar ise tezahürat yapıyor. (İHA)
Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!
İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi
Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler
Binali Yıldırım'dan istifa kararı!
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum