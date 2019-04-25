 İSTANBUL - AKŞENER, CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN 5 YAŞINDAKİ KIZIN EVİNİ ZİYARET ETTİ

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunun evine ziyarette bulundu. Aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Akşener, küçük kızın durumunun iyi olduğu yönünde bilgi aldıklarını açıkladı.

Küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgi veren Akşener, bu olaylarla ilgili caydırıcı hukuki tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi. Akşener, " Bu konuya ilişkin Meclis'te bir çalışma yapılacak. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Ben 3 yaşında bir çocuğun babaannesiyim. Yani ne ara bu hale geldik; bu manada hukuki tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüz. Sağlık durumları iyi" dedi.

Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığından ailenin yanında haberdar olduğunu söyleyen Akşener, "Sayın Soylu'nun açıklamasını duyduk, oradayken. Ondan da memnun olduk. Kızımız, verilen bilgiye göre, zaten teşhis etmiş" diye konuştu.

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- Akşener'in açıklaması

- Mahalle sakini ile röp.

- Genel ve detaylar

