İSTANBUL- (aktüel görüntü 1) OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ OTOPARKA GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, kaşıkçının kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri saat 17.00 sıralarında Sultangazi Zemin Otoparkı'na geldi. Ekiplerin araçta inceleme yapmaşları bekleniyor.
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