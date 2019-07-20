İSTANBUL - (aktüel görüntüyle) METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN - 3

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL - İstanbul DHA

METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı.

Esenler'de bulunan Metris Cezaevi yanındaki askeri alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Otların tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin askeri alanda çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylard

