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 İSTANBUL - (aktüel görüntüyle) TEM OTOYOLU'NDA SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ : 5 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 07:12 | Son Güncelleme

Haber-Kamera :Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera :Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - TEM Otoyolu'nda işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Bir servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.

Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan minibüs
-Yaralıların görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Röportaj
-Genel ve detaylar

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TEM'de servis minibüsü devrildi: Yaralı işçiler varTEM'de servis minibüsü devrildi: Yaralı işçiler var
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı (1)
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