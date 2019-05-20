HABER

İstanbul Akvaryum'da 19 Mayıs kapsamında yoga etkinliği düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Yoga egzersizi sonrası akvaryum içerisinde dev bir Türk bayrağı da açılarak tören yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstabul Akvaryum'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı kapsamında Ece Vahapoğlu ile yoga etkinliği düzenlendi.

İstabul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, 17 bin kara ve deniz canlısına sahip dünyanın "en büyük" tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'da yazar, gazeteci, wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı kapsamında yoga etkinliği düzenlendi.

İstanbul Akvaryum'un insan ruhunu sakinleştiren ve besleyen ortamında katılımcılar, Ece Vahapoğlu ile beraber kan dolaşımını artıran hareketler, ağrıları rahatlatan egzersizler, duruş bozukluğunu düzelten hareketler, nefese odaklanarak zihni boşaltarak dinlenme egzersizleriyle konsantrasyon ve odaklanma sağlayan uygulamalar yaptı.

Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören yoga etkinliği sonrası akvaryum içerisinde bulunan ana tankta dev bir Türk bayrağı da açılarak tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Akvaryum İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz yoga etkinliğimiz ile sporun hem bedene hem bireysel yaşama hem de ruha olan katkılarına dikkat çekmek istedik. İstanbul Akvaryum'un insan ruhunu sakinleştiren ortamında gerçekleştirdiğimiz yoga etkinliğimize katılım gösteren ziyaretçilerimizin ilgisi çok yüksekti ve memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Akhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendiAkhisarlılar 19 Mayıs yürüyüşüne katıldı, Çağlak Festivali'nde eğlendi
Van'da 37'si bir minibüste, 77 kaçak yakalandıVan'da 37'si bir minibüste, 77 kaçak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul akvaryum

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasının iletişim modeli

İstanbul'da silahlı soygun! Ateş açıldı

Fatih'te hareketli dakikalar! Ateş açıldı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

'Ayı gülü' açtı! Bu çiçeği koparan yandı

İlkokul kantininde iğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Ankara'da yolcu otobüsünde yangın

Hava savunma görevi lazer silahlarda! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hepsini Türkiye üretti! İşte son teknoloji hava savunma sistemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.