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İstanbul Akvaryum’dan çocuklara karne hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

İstanbul Akvaryum, yarıyıl tatili sonuna kadar karnesiyle gelen çocuklara 55 lira yerine 40, ebeveynleri ise 85 lira yerine 70 liraya İstanbul Akvaryum'u gezme imkanı sunuyor.

İstanbul Akvaryum’dan çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Akvaryum, yarıyıl tatili sonuna kadar karnesiyle gelen çocuklara 55 lira yerine 40, ebeveynleri ise 85 lira yerine 70 liraya İstanbul Akvaryum'u gezme imkanı sunuyor.

İstanbul Akvaryum tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye’nin en büyük akvaryumu İstanbul Akvaryum, yaklaşan yarıyıl tatili için çocuklara birbirinden ilginç sürprizler vaat ediyor. Tatil boyunca tüm öğrencilerin buluşma noktası olan İstanbul Akvaryum, çocuklara Türkiye’nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpekbalıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaralar ile tanışma fırsatı sunuyor" ifadelerine yer verildi.

Çocuklara ve ailelerine, 17 bin kara ve deniz canlısı nüfusuyla herkese keşfedilecek bir dünya sunan İstanbul Akvaryum'un, Karadeniz’den Pasifik’e uzanan toplam 17 tema ve 1 adet Amazon Yağmur Ormanı ile İstanbul’un ortasında unutulmayacak bir gün geçirmeyi vaat ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KUTUP PENGUENLERİ İLE TANIŞMA FIRSATI

İstanbul Akvaryum, aynı zamanda Türkiye’nin ilk ve tek kutup penguenlerine de ev sahipliği yapıyor. 'Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi' programı kapsamında yeni gelen 11 yeni soğuk iklim pengueniyle beraber 23 soğuk iklim penguenine ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, herkesi yarıyıl tatilinde Türkiye’nin ilk soğuk iklim penguenleri ile tanışmaya davet ettiğini açıkladı.

İstanbul Akvaryum’dan çocuklara karne hediyesi

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