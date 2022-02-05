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  4. İstanbul Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti! Kahverengiye döndü

İstanbul Alibeyköy Barajı'nda suyun rengi değişti! Kahverengiye döndü

05.02.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. Karların erimesiyle birlikte Alibeyköy Barajı'nda Ocak 2022’de doluluk oranı yüzde 37.25 seviyesindeyken, Şubat 2022’de ise yüzde 53 seviyesine yükseldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen baraj çevresi, karların erimesinin ardından derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengine döndü.

İstanbul’da karların erimesiyle Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53’e yükseldi. Ancak derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle barajda suyun rengi kahverengiye döndü.

Alibeyköy Barajı'nda Ocak 2022’de doluluk oranı yüzde 37.25 seviyesindeyken, Şubat 2022’de ise yüzde 53 seviyesine yükseldi. Yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen baraj çevresi, karların erimesinin ardından derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle kahverengine döndü.

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KOYUN VE KEÇİLERİN OTLADIĞI YERLER SUYLA DOLMAYA BAŞLADI

Kahverengine dönen Alibeyköy Barajı havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önce koyun ve keçilerin otladığı alanlar, yeniden suyla dolmaya başladı.

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(İHA)

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