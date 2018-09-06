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İstanbul Alman Lisesi'nin yeni eğitim dönemi açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: - "Politikaya girmeseydim avukatlık yapardım ya da futbolcu olurdum. Yaptığım her işte adaleti önceledim"

İSTANBUL (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Politikaya girmeseydim avukatlık yapardım ya da futbolcu olurdum. Yaptığım her işte adaleti önceledim. Dışişleri bakanı olmadan önce adalet bakanıydım. Ama şimdi dışişleri bakanlığından memnunum." dedi.

Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul Alman Lisesi'nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere yeni eğitimi öğretim yılında başarılar dileyen Maas, öğrencilerle bir arada olmanın nasıl bir his olduğuna ilişkin soru üzerine, "Gençlerle buluşmak bizim için de çok önemli. Öğrencilerle bir arada olmak beni mutlu ediyor. Bizim de bilmek, öğrenmek istediğiniz şeyler var gençlerden. Özellikle bu insanların, gençlerin önünde uzun ve önemli bir hayat var." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışında çok sayıda Alman okulu olmasından yana olduklarını belirten Maas, bu okullarda Almanca ve diğer dillerin öğretilmesini desteklediklerini ve bu okulların öğrencilere çok iyi fırsatlar sunduğunu anlattı.

Sivil toplum kuruluşlarına gençlerin katılımı konusundaki bir soru üzerine Maas, dinamik bir ortamın yaratılmasından yana olduklarını ve gençlerin bu kurumlarda görev almasının önemli olduğunu dile getirdi.

Maas, bir öğrencinin, "Lise yıllarına dönseniz yine aynı yolu mu izlerdiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Politikaya girmeseydim avukatlık yapardım ya da futbolcu olurdum. Yaptığım her işte adaleti önceledim. Dışişleri bakanı olmadan önce adalet bakanıydım. Ama şimdi dışişleri bakanlığından memnunum. Mevlüt'le tanıştım. Başkalarıyla tanıştık, tanışıyoruz. Dünyayı geziyorum ve çok kişi ile tanışıyorum. Bu meslekte yeni şeyler öğreniyorum ve memnunum."

Bakan Maas, İstanbul Alman Lisesi'nin gelecekte de eğitim hayatına başarılı bir şekilde devam etmesini dileyerek, "Alman Lisesi'nin hem Almanya hem de Türkiye'deki yetkililerce desteklenmesi istiyorum. Okulun Türkiye ile Almanya arasında ilişkileri geliştirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmalar öncesi İstanbul Alman Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mithat Cin, Çavuşoğlu ve Maas'a okulun 150. yılı anısına plaket sundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas İstanbul Alman Lisesi

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