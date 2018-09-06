İstanbul Alman Lisesi'nin yeni eğitim dönemi açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Politikaya girmeseydim avukatlık yapardım ya da futbolcu olurdum. Yaptığım her işte adaleti önceledim. Dışişleri bakanı olmadan önce adalet bakanıydım. Ama şimdi dışişleri bakanlığından memnunum." dedi.

Maas, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte İstanbul Alman Lisesi'nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde düzenlenen panelde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere yeni eğitimi öğretim yılında başarılar dileyen Maas, öğrencilerle bir arada olmanın nasıl bir his olduğuna ilişkin soru üzerine, "Gençlerle buluşmak bizim için de çok önemli. Öğrencilerle bir arada olmak beni mutlu ediyor. Bizim de bilmek, öğrenmek istediğiniz şeyler var gençlerden. Özellikle bu insanların, gençlerin önünde uzun ve önemli bir hayat var." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı olarak yurt dışında çok sayıda Alman okulu olmasından yana olduklarını belirten Maas, bu okullarda Almanca ve diğer dillerin öğretilmesini desteklediklerini ve bu okulların öğrencilere çok iyi fırsatlar sunduğunu anlattı.