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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cemevi açıklaması

15.08.2021 03:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Baba Sultan Cemevi'nin penceresinin kırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan delillerin hukuken değerlendirileceği ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan cemevi açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatıldığı ve kamera kayıtlarının incelenmesi suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanan şüpheliler savunmalarında özetle 'Gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini' beyan etmişlerdir. Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'Şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (AA)

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İstanbul
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