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İstanbul Anadolu yakasında çok sayıda iş yerine giren hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

İstanbul’un Anadolu yakasında çok sayıda ilçede birçok ev ve iş yerine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kadıköy, Kartal ve Maltepe’de Haziran ayından bu yana farklı zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul’un Anadolu yakasında çok sayıda ilçede birçok ev ve iş yerine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy, Kartal ve Maltepe’de Haziran ayından bu yana farklı zamanlarda meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrasında hırsızlık olaylarında kullanılan benzer tekniklerden yola çıkan ekipler, kurum ve iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak olaylara karışan şüphelinin kimliği tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 4 Haziran ile 17 Eylül tarihleri arasında 5 ayrı ‘iş yerinden ve kurumdan hırsızlık’, 4 ayrı ‘açıktan hırsızlık’ ve ‘güveni kötüye kullanma’ gibi 10 ayrı hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen M.Y.(36) isimli şahsı 27 Eylül’de Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nde gözaltına aldı.
Şüpheli M.Y.’nin yapılan sorgusunda; “iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme”, “askeri ceza kanununa muhalefet” ve “elde ya da üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık” gibi suçlarından arandığı ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüpheli M.Y.’nin girdiği bir iş yerlerinde kasaları tornavida ile açmaya çalışması ve yaşanan hırsızlık sırasında kasayı açmakta zorlandığı anlar güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen görüntülerde M.Y., elindeki tornavida ile kasayı açmaya çalışırken zorlanıyor. Birkaç kez denediği ve çevresinde dolandığı yazar kaysı açan zanlı, sonunda emeline ulaşarak hırsızlığı gerçekleştiriliyor.

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