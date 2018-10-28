HABER

İstanbul Anadolu yakasında yarın kapatılacak yollar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 20:57 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle İstanbul Anadolu yakasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı.

İSTANBUL,(DHA)-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle İstanbul Anadolu yakasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "29.10.2018 Pazartesi günü İlimiz Ümraniye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak Cumhuriyet'imizin 95'inci yılı kutlaması kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 15.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.
Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:
Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde.
Alternatif güzergâhlar ise, 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi olarak sıralandı.

KADIKÖY'DE SABAH BU YOLLAR KAPALI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan bir başka açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 09.00-12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Hulusi Behçet Caddesi
Bu yolara alternatif güzergâhlar da, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak duyuruldu.

KADIKÖY'DE AKŞAM KAPATILACAK YOLLAR
Yapılan bir değer açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 18.00'dan kutlama bitişine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.
Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak Yollar, Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar olarak açıklandı.
Bu yollara alternatif güzergâhlar ise, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak bildirildi.

PARTNERKadın asker Instagram'ı salladıKadın asker Instagram'ı salladı
132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı
29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Serenay Sarıkaya'dan Fi itirafı: Ağlayarak gidiyordum

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

Yolda seyir halindeyken arabada cinsel ilişkiye girdiler!

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Ayasofya'da çıplak poz veren manken konuştu

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İlginizi Çekebilir

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu

29 Ekim kutlamasında 'Andımız' skandalı! Bu da oldu

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

Süleyman Soylu'nun sınır ziyaretinde silah sesleri! Gözü önünde öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

TSK açıkladı! Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar öldürüldü

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe cevap

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Atatürk Havalimanı'nda faciadan dönüldü

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

Donarak şehit olan askerle ilgili skandal gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.