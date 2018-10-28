İstanbul Anadolu yakasında yarın kapatılacak yollar

İSTANBUL,(DHA)-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle İstanbul Anadolu yakasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "29.10.2018 Pazartesi günü İlimiz Ümraniye ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Spor Kompleksi Well Club'tan başlayacak Cumhuriyet'imizin 95'inci yılı kutlaması kapsamında yapılacak Atatürk Koşusu ile ilgili alınan emniyet tedbirleri kapsamında etkinlik günü 15.00-17.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıda belirtilmiştir." denildi. Açıklamada, trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı: Baraj Yolu Caddesi (Nato Yolu Kavşağından Necip Fazıl Bulvarı Kavşağına kadar olan kısım), Nato Yolu Caddesi ile Baraj Yolu Caddesi Kavşağından Ebubekir Caddesi Kavşağına kadar olan kısım, Hoca Nasreddin Caddesi (Ferhat Paşa Köprüsünden 3. Caddeye kadar olan kısım), Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4.Cadde. Alternatif güzergâhlar ise, 75. Yıl Bulvarı, Ebubekir Caddesi, Kurtuluş Caddesi olarak sıralandı.

KADIKÖY'DE SABAH BU YOLLAR KAPALI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan bir başka açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 09.00-12.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar, Dr. Faruk Ayanoğlu Caddesi, Hulusi Behçet Caddesi

Bu yolara alternatif güzergâhlar da, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak duyuruldu.

KADIKÖY'DE AKŞAM KAPATILACAK YOLLAR

Yapılan bir değer açıklamada da, "29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında Kadıköy İlçesinde yapılacak olan Cumhuriyet yürüyüşü ile ilgili saat 18.00'dan kutlama bitişine kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

Bu etkinlik için trafiğe kapatılacak Yollar, Kadıköy Bağdat Caddesi (Tütünce Mehmet Efendi Caddesi Kavşağından Kızıltoprak Meydana kadar olan kısım) ve bu güzergâha bağlanan tüm ara sokaklar olarak açıklandı.

Bu yollara alternatif güzergâhlar ise, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergâhına çıkan yollar olarak bildirildi.

