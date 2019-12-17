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İstanbul, Ankara, Ağrı, Erzurum ve Edirne sis etkili oluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 07:37 | Son Güncelleme

İstanbul, Ankara, Ağrı, Erzurum ve Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

İstanbul Silivri'de yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.

ANKARA

Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis gece saatlerinde etkisini daha da arttırdı. Yoğun sis özellikle Eryaman, Balgat, Söğütözü, Çayyolu, Çukurambar ve çevre yolunda görüldü. Sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 10 metrenin altına düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklığının 2 derece olduğu Başkent'te, yoğun sisin önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

AĞRI

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

ERZURUM

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

EDİRNE

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.


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istanbul sis Ankara Edirne Erzurum Ağrı

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