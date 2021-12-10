İstanbul, Ankara, İzmir Cuma saatleri! 10 Aralık Cuma ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, insanın içi huzurla kaplanır. Abdest alınır, temiz kıyafetler giyilir ve cemaatle cuma namazı kılmak için cumaya gidilir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de cuma namazı saatleri belli oldu. İşte detaylar…

CUMA NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma namazı saatlerini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet edecek olan Müslümanlar, camilere akın edecek.

İşte il il cuma namazı vakti…

ANKARA CUMA VAKTİ 12:46

İSTANBUL CUMA SAATİ 13:02

ADANA CUMA NAMAZI VAKTİ 12:36

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:09

ANTALYA CUMA KAÇTA? 12:55

BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 13:01

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI NE ZAMAN? 12:17

KONYA CUMA VAKTİ KAÇTA? 12:48

MERSİN CUMA VAKTİ NE ZAMAN? 12:39

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KAÇTA? 12:56

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Müslümanların bayramı olan cuma gününün, pek çok fazileti vardır. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in cuma günü ile ilgili sözlerini (hadis-i şeriflerini) istifadenize sunuyoruz.

Cuma gününün fazileti ile ilgili hadis-i şerifler...

EN HAYIRLI GÜN

Ebû Hüreyre'den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. ” (Müslim, Cuma 17, 18)

HUTBEYİ SESSİZCE DİNLEMENİN FAZİLETİ

Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. ” (Müslim, Cuma 27)

İKİ CUMA ARASINDAKİ GÜNAHLAR AFFEDİLİR

Yine Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. ” (Müslim, Tahâret 16)

CUMA NAMAZINI TERK EDENLER

Ebû Hüreyre ile İbni Ömer’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah’ın -sallâllâhu aleyhi ve sellem- minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır:

“Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. ” (Müslim, Cuma 40)

CUMA GÜNÜ BOY ABDESTİ ALMAK

İbni Ömer'den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. ”(Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Ebû Saîd el–Hudrî’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. ”(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Semüre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. ”(Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )

CUMA GÜNÜ NE YAPILMALI?

Selmân’dan -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ’nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır. ” (Buhârî, Cuma 6, 19)

CUMA NAMAZINA ERKEN VAKİTTE GİTMENİN SEVABI

Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Bir kimse cuma günü cünüplükten temizleniyormuş gibi boy abdesti aldıktan sonra erkenden cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. İkinci saatte giderse bir inek, üçüncü saatte giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş gibi sevap kazanır. Dördüncü saatte giderse bir tavuk, beşinci saatte giderse bir yumurta sadaka vermiş gibi sevap elde eder. İmam minbere çıkınca melekler hutbeyi dinlemek üzere topluluğun arasına katılır. ” (Buhârî, Cuma 4; Müslim, Cuma 10. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Tahâret 127; Tirmizî, Cuma 6; Nesâî, Cuma 14)

CUMA GÜNÜ DUALARIN KABUL EDİLDİĞİ VAKİT

Yine Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- cuma gününden söz ederek şöyle buyurdu:

“Cuma gününde bir zaman vardır ki, şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah’tan bir şey isterse, Allah ona dileğini mutlaka verir. ”

Resûl–i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz o zamanın pek kısa olduğunu eliyle gösterdi. (Buhârî, Cuma 37, Talâk 24, Daavât 61; Müslim, Müsâfirîn 166, 167, Cuma 13–15)

EN FAZİLETLİ GÜN

Ebû Bürde İbni Ebû Mûsâ el–Eşarî -radıyallâhu anh- şöyle dedi:

Bir gün Abdullah İbni Ömer -radıyallâhu anh- bana:

– Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resûlullah’tan -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bir hadis rivayet ettiğini duydun mu? diye sordu. Ben de:

– Evet, duydum. Babam, Resûlullah’ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyururken işittiğini söyledi:

“O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. ” (Müslim, Cuma, 16)

CUMA GÜNÜ ÇOKCA SALÂT Ü SELÂM GETİRİN

Evs İbni Evs’ten -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salât ü selâm getiriniz; zira sizin salât ü selâmlarınız bana sunulur. ” (Ebû Dâvûd, Salât 201, Vitir 26)

HZ. ADEM O GÜN YARATILDI

Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cum’a, 18)

GÜNAHLAR BAĞIŞLANIR

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim gusleder, sonra cumaya gelip belirlenen namazı kılar, sonra hutbesini bitirinceye kadar sessizce (imamı) dinler, sonra onunla beraber namazını kılarsa, o cuma ile sonraki cuma arasındaki günahları ayrıca üç günlük günahları daha bağışlanır.” (Müslim, Cum’a, 26)

KİMLERE FARZ?

Peygamberimizin (s.a.v.) eşi Hz. Hafsa’nın naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Cuma namazına gitmek, bulûğa ermiş olan herkese farzdır.” (Nesâî, Cum’a, 2)

KALBİ MÜHÜRLENİR

Ebû’l-Ca’d ed-Damrî —ki kendisi sahâbîdir— Hz. Peygamber’in (s.a.v.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.” (İbn Mâce, İkâmet, 93)

DUA EDİN, İSTEYİN!

Kesîr b. Abdullah b. Amr b. Avf el-Müzenî’nin, babası aracılığıyla dedesinden (Amr b. Avf’tan) naklettiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Cuma günü öyle bir an vardır ki kul o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah mutlaka ona o isteğini verir.” (Tirmizî, Cum’a, 2)



