İstanbul, Ankara, İzmir’de akşam namazı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar namazı saatleri

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin ilçelerinde iftar saatleri arasında değişiklik görülebiliyor. ’11 Ayın Sultanı’ olarak adlandırılan Ramazan ayına özel imsakiye, her sene Ramazan’ın başında hazırlanıyor…

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da akşam namazı saat 20:05'te, İzmir'de 20:07'de okunacakken, Ankara'daki vatandaşlar ise 19:47'de iftar yapacak.

İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı

28 04 2021 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35

29 04 2021 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36

30 04 2021 04:18 05:57 13:06 16:56 20:06 21:38

01 05 2021 04:17 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39

02 05 2021 04:15 05:54 13:06 16:57 20:08 21:41

03 05 2021 04:13 05:53 13:06 16:57 20:09 21:42

04 05 2021 04:11 05:52 13:06 16:58 20:10 21:44

05 05 2021 04:09 05:50 13:06 16:58 20:11 21:45

06 05 2021 04:08 05:49 13:06 16:58 20:12 21:47

07 05 2021 04:06 05:48 13:06 16:58 20:13 21:48

08 05 2021 04:04 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50

09 05 2021 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51

10 05 2021 04:01 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53

11 05 2021 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:54

12 05 2021 03:58 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56