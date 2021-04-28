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  4. İstanbul, Ankara, İzmir’de akşam namazı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar namazı saatleri

İstanbul, Ankara, İzmir’de akşam namazı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar namazı saatleri

28.04.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında oruç tutan Müslümanlar, akşam namazını iple çekiyor. Akşam ezanı ile birlikte dualar edilecek, oruçlar açılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan imsakiyesini paylaştı.

İstanbul, Ankara, İzmir’de akşam namazı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar namazı saatleri

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin ilçelerinde iftar saatleri arasında değişiklik görülebiliyor. ’11 Ayın Sultanı’ olarak adlandırılan Ramazan ayına özel imsakiye, her sene Ramazan’ın başında hazırlanıyor…

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE AKŞAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da akşam namazı saat 20:05'te, İzmir'de 20:07'de okunacakken, Ankara'daki vatandaşlar ise 19:47'de iftar yapacak.

İSTANBUL İÇİN İMSAKİYE

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 04 2021 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35
29 04 2021 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36
30 04 2021 04:18 05:57 13:06 16:56 20:06 21:38
01 05 2021 04:17 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39
02 05 2021 04:15 05:54 13:06 16:57 20:08 21:41
03 05 2021 04:13 05:53 13:06 16:57 20:09 21:42
04 05 2021 04:11 05:52 13:06 16:58 20:10 21:44
05 05 2021 04:09 05:50 13:06 16:58 20:11 21:45
06 05 2021 04:08 05:49 13:06 16:58 20:12 21:47
07 05 2021 04:06 05:48 13:06 16:58 20:13 21:48
08 05 2021 04:04 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50
09 05 2021 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51
10 05 2021 04:01 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53
11 05 2021 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:54
12 05 2021 03:58 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56

İZMİR İÇİN İMSAKİYE

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 04 2021 04:40 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32
29 04 2021 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34
30 04 2021 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35
01 05 2021 04:35 06:08 13:14 17:01 20:10 21:36
02 05 2021 04:33 06:07 13:13 17:01 20:10 21:37
03 05 2021 04:31 06:05 13:13 17:01 20:11 21:39
04 05 2021 04:30 06:04 13:13 17:02 20:12 21:40
05 05 2021 04:28 06:03 13:13 17:02 20:13 21:41
06 05 2021 04:27 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43
07 05 2021 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44
08 05 2021 04:24 06:00 13:13 17:02 20:16 21:45
09 05 2021 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47
10 05 2021 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48
11 05 2021 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:49
12 05 2021 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51

ANKARA İÇİN İMSAKİYE

Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 04 2021 04:11 05:46 12:51 16:39 19:47 21:15
29 04 2021 04:09 05:44 12:51 16:39 19:48 21:16
30 04 2021 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18
01 05 2021 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:19
02 05 2021 04:04 05:41 12:51 16:40 19:51 21:21
03 05 2021 04:02 05:39 12:51 16:41 19:52 21:22
04 05 2021 04:01 05:38 12:50 16:41 19:53 21:23
05 05 2021 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25
06 05 2021 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:26
07 05 2021 03:56 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28
08 05 2021 03:54 05:34 12:50 16:42 19:57 21:29
09 05 2021 03:52 05:33 12:50 16:42 19:58 21:31
10 05 2021 03:51 05:32 12:50 16:42 19:59 21:32
11 05 2021 03:49 05:31 12:50 16:43 19:59 21:34
12 05 2021 03:48 05:30 12:50 16:43 20:00 21:35

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Ankara İstanbul İzmir iftar

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