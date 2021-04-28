İstanbul, Ankara, İzmir’de akşam namazı kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar namazı saatleri

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin ilçelerinde iftar saatleri arasında değişiklik görülebiliyor. ’11 Ayın Sultanı’ olarak adlandırılan Ramazan ayına özel imsakiye, her sene Ramazan’ın başında hazırlanıyor…
İstanbul'da akşam namazı saat 20:05'te, İzmir'de 20:07'de okunacakken, Ankara'daki vatandaşlar ise 19:47'de iftar yapacak.
Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 04 2021 04:22 05:59 13:07 16:56 20:04 21:35
29 04 2021 04:20 05:58 13:06 16:56 20:05 21:36
30 04 2021 04:18 05:57 13:06 16:56 20:06 21:38
01 05 2021 04:17 05:55 13:06 16:57 20:07 21:39
02 05 2021 04:15 05:54 13:06 16:57 20:08 21:41
03 05 2021 04:13 05:53 13:06 16:57 20:09 21:42
04 05 2021 04:11 05:52 13:06 16:58 20:10 21:44
05 05 2021 04:09 05:50 13:06 16:58 20:11 21:45
06 05 2021 04:08 05:49 13:06 16:58 20:12 21:47
07 05 2021 04:06 05:48 13:06 16:58 20:13 21:48
08 05 2021 04:04 05:47 13:06 16:59 20:15 21:50
09 05 2021 04:03 05:46 13:06 16:59 20:16 21:51
10 05 2021 04:01 05:45 13:06 16:59 20:17 21:53
11 05 2021 03:59 05:43 13:05 17:00 20:18 21:54
12 05 2021 03:58 05:42 13:05 17:00 20:19 21:56
Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 04 2021 04:40 06:11 13:14 17:00 20:07 21:32
29 04 2021 04:38 06:10 13:14 17:01 20:08 21:34
30 04 2021 04:36 06:09 13:14 17:01 20:09 21:35
01 05 2021 04:35 06:08 13:14 17:01 20:10 21:36
02 05 2021 04:33 06:07 13:13 17:01 20:10 21:37
03 05 2021 04:31 06:05 13:13 17:01 20:11 21:39
04 05 2021 04:30 06:04 13:13 17:02 20:12 21:40
05 05 2021 04:28 06:03 13:13 17:02 20:13 21:41
06 05 2021 04:27 06:02 13:13 17:02 20:14 21:43
07 05 2021 04:25 06:01 13:13 17:02 20:15 21:44
08 05 2021 04:24 06:00 13:13 17:02 20:16 21:45
09 05 2021 04:22 05:59 13:13 17:03 20:17 21:47
10 05 2021 04:21 05:58 13:13 17:03 20:18 21:48
11 05 2021 04:19 05:57 13:13 17:03 20:19 21:49
12 05 2021 04:18 05:56 13:13 17:03 20:20 21:51
Tarih İmsak Sabah Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 04 2021 04:11 05:46 12:51 16:39 19:47 21:15
29 04 2021 04:09 05:44 12:51 16:39 19:48 21:16
30 04 2021 04:07 05:43 12:51 16:40 19:49 21:18
01 05 2021 04:06 05:42 12:51 16:40 19:50 21:19
02 05 2021 04:04 05:41 12:51 16:40 19:51 21:21
03 05 2021 04:02 05:39 12:51 16:41 19:52 21:22
04 05 2021 04:01 05:38 12:50 16:41 19:53 21:23
05 05 2021 03:59 05:37 12:50 16:41 19:54 21:25
06 05 2021 03:57 05:36 12:50 16:41 19:55 21:26
07 05 2021 03:56 05:35 12:50 16:42 19:56 21:28
08 05 2021 03:54 05:34 12:50 16:42 19:57 21:29
09 05 2021 03:52 05:33 12:50 16:42 19:58 21:31
10 05 2021 03:51 05:32 12:50 16:42 19:59 21:32
11 05 2021 03:49 05:31 12:50 16:43 19:59 21:34
12 05 2021 03:48 05:30 12:50 16:43 20:00 21:35